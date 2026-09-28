Искусственный интеллект назвал точный счет матча Грузия – Украина в Лиге наций
Украина играет с Грузией
Сборная Украины по футболу в понедельник, 28 сентября, проведет матч второго тура группового турнира розыгрыша Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдеры после победы в Венгрии теперь сыграют на выезде с командой Грузии, которая в свою очередь на старте турнира проиграла Северной Ирландии.
Игра состоится на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Грузия – Украина. Время начала – 19:00 по киевскому времени.
Календар збірної України в Лізі націй
Источник: УЄФА
Гравці збірної України
Источник: УАФ
Искусственный интеллект Gemini американской корпорации Google ждет напряженного противостояния. При этом нейросеть считает фаворитом украинскую национальную сборную, которой и прогнозирует победу.
"Поединок обещает быть очень напряженным и боевым. Грузия будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками, а Украина будет играть с целью закрепить лидерство в группе. Аналитики ожидают осторожной игры с обеих сторон с минимальным количеством голов, при этом небольшим фаворитом за счет класса и истории противостояний остается сборная Украины. Основной прогноз – минимальная победа Украины со счетом 1:2", – резюмирует ИИ.
Футболісти збірної Грузії
Источник: Федерація футболу Грузії
Турнірна таблиця групи 2 див...
Источник: УЄФА
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Напомним, что украинцы выиграли у венгров благодаря единственному голу нападающего Данила Сикана, а сама игра завершилась массовой дракой футболистов.
Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео реакции бывшего Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на поражении сборной от Украины.
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