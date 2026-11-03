"Что вообще происходит... Были матчи против Украины": тренер сборной РФ по футболу заявил о самом сложном моменте в истории

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал нынешнее отстранение от международных турниров самым сложным моментов в истории команды. Специалист, забыв назвать причины санкций, добавил, что ситуацию нельзя сравнивать с непопаданием на чемпионаты мира или Европы, как это произошло во время его игровой карьеры в 1998 и 2000 годах.

Об этом Карпин заявил в интервью пропагандистскому каналу "Россия 24". По его словам, самым сложным был 2022-й, когда "было непонимание у всех, что вообще происходит", а сейчас футболисты российской сборной отвыкли от атмосферы официальных матчей, проводя только товарищеские спарринги.

Россия изолирована от мирового футбола

Сборная России по футболу. Источник: РФС

"2022 год, наверное, был самым сложным. Было непонимание у всех, что вообще происходит. Наверное, это был самый сложный период. Потом была стадия принятия. Сейчас сложнее. На данный момент это самый сложный период за всю историю российского футбола. Вы говорите, мы не попали на ЧМ-2000, но мы играли отборочные матчи. Были матчи против Франции, Исландии, Украины. Но это были официальные матчи. Ажиотаж, давление и волнение, которые были в этих матчах, не сравнить с нынешними товарищескими матчами", – сказал Карпин.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков пожаловался на "открытых врагов" РФ в Европе и мире.

Валерий Карпин. Источник: РФС

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России в последнем товарищеском матче сыграла вничью со вторым составом команды Нигерии, выигрывая 3:1.