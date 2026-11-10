Шанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу наций

На этой неделе сборная Украины по футболу начинает заключительный и решающий этап в Лиге наций – нас ждут матчи против Северной Ирландии и Грузии. Подопечные Мальдеры должны настроиться только на максимальный результат и выиграть группу. По крайней мере, этого хотелось бы. Но нужно ли нам выигрывать квартет и идти на повышение? И почему главной стала именно ноябрьская пауза? OBOZ.UA искал ответ на проблемный вопрос украинского футбола.

Будет новая система переходов между лигами – для нас это угроза

УЕФА видоизменяет Лигу наций – следующая будет не на 4, а на 3 дивизиона. В связи с этим обновилась и система переходов: в стыковых матчах, которые определят распределение сборных по лигам на сезон 28/29, Лига А теперь самая безопасная. За прописку в элите будут бороться двое лучших неудачников, занявших последние места (в регламенте придумали сложности), и две команды, занявшие третьи места с худшими показателями. В нашей Лиге В, где соревнуется Украина, наверх точно выходит только победитель квартета, а второе место ждет дополнительная борьба. В стыковые матчи за вылет из дивизиона В вступают 4 команды, занявшие последние места, против четырех команд, занявших вторые места в Лиге C.

Должна ли сборная Украины вы... Источник: УАФ Развернуть

В следующий, реформированный сезон к элите присоединятся 4 победителя Лиги B, а также будут стыковые матчи за шанс попасть в высший дивизион. Самое интересное касается Лиги D: ее больше не будет, поэтому все европейские команды с самым низким рейтингом просто перейдут в дивизион C. Четыре победителя стыковых матчей между Лигами B и C будут играть в Лиге B, а четыре проигравшие команды опустятся в Лигу С. Для Украины это опасный вариант, ведь в трех группах каждого дивизиона будет не по 4, а по 6 команд. Это напоминает отбор на ЧМ, а значит, квалифицироваться в высший дивизион Лиги наций будет еще сложнее.

Украина провалила экзамен на 4 матча. В этот и проще, и сложнее

Перед началом турнира Украина занимала 33-е место в рейтинге ФИФА, Венгрия была 39-й, Северная Ирландия – 70-й, а Грузия – 72-й. После четырех игр предварительного этапа ЛН мы опустились на 3 позиции (36), венгры обошли Уэльс (38), североирландцы теперь 64-е (!). И только грузины потеряли еще две ступеньки (74). Эксперимент тренера Мальдеры показал, что у нас, к сожалению, нет глубины состава. После первой победной игры желто-синие засветились как теневой лидер группы. Но затем вялая игра второго набора футболистов привела к нулевой ничьей с Грузией.

Положение в таблице перед решающими играми. Источник: УАФ

А дальше были два поражения: Северная Ирландия не наиграла на 3 гола, но сделала все, чтобы Украина привезла их себе сама. А последний на сегодня матч против Венгрии стал еще одним разочарованием: команда провела очень сильный первый тайм и полностью провалила второй. Венгрия выжала два момента из ничего, несмотря на то, что все 90 минут шла сплошная борьба. Набрать 4 очка в таких играх – это даже везение. Ведь по факту мы наиграли только на 3, и тогда были бы на последнем месте.

О дальнейших раскладах сейчас не приходится и думать. Несмотря на то, что осталось всего 2 матча, в нашей группе кто угодно может оказаться где угодно. Та же Грузия математически может подняться с последнего места даже на первое! При совпадении обстоятельств, но может. Даже Украина, если одержит 2 победы, в одном из сценариев все равно может остаться третьей – включится разница голов. А если проиграем, у грузин есть все шансы отправить нас в дивизион C. Тот случай, когда "все зависит от наших ног" – не фигура речи, а прописная истина.

Момент октябрьских игр. Источник: УАФ

Так нужно ли выигрывать группу?

Лучшим вариантом для нас будет второе место. Это дополнительный шанс для подопечных Мальдеры проверить, достойны ли они выхода в элиту. Ведь если проиграть команде, занявшей третье место в итоговой таблице топ-квартета, то стоило ли вообще бороться за эту высоту? Сам тренер пока не знает, каким должен быть идеальный результат этой паузы на матчи сборных:

Наша главная цель – остаться в Лиге B. Конечно, мне было бы приятно выиграть эту группу. Я всегда говорил, что группа равная. И, в принципе, все еще открыто, все может случиться. Что касается целей, наша важнейшая цель – это квалификация на Евро. Мы хотим хорошо провести эти два матча, показать максимум, а потом посмотрим, чем все закончится Андреа Мальдера главный тренер Сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Но давайте рассмотрим оба варианта. Выигрывать нужно, потому что сколько можно? Сборная Украины уже очень давно без солидных побед и достижений, хотя многие из вызванных игроков имеют либо опыт выступлений в еврокубках, либо играют в лучших лигах мира. Если повезет и мы займем первое место, то это прямой выход в Лигу А, без изнурительных стыковых матчей весной. Также вспомним о рейтинге: желто-синие после 3 из 4 матчей без побед упали аж на 3 места в списке ФИФА, поэтому эти очки повлияют на общий рейтинг и поднимут нас немного выше. Ну и еще это дополнительный путь на Евро. Да, снова и снова – это подушка безопасности, чтобы попасть на чемпионат Европы. Если наша сборная провалит классический отбор на Евро-2028 (как уже бывало), то у нее будет еще один шанс квалифицироваться на турнир.

Окей, с победой все понятно. Но почему поражение выглядит более реальным вариантом? Дивизион А – это запредельный уровень соперников. В трех из четырех групп последние команды не набрали ни одного очка и даже забивают редко. Будет ли наша команда иметь Мальдеру в качестве тренера на период следующей Лиги наций? Если да, то у него будет лучше сбалансированный механизм и возможность не быть объектом такой порки. Если нет – то и выигрывать не нужно, это будет просто болезненный опыт матчей. Главная задача Украины – выходить на чемпионаты мира и Европы через обычные группы, а не надеяться на рулетку. И хотелось бы, чтобы этот второстепенный и не очень обязательный турнир не был для нас местом надежд. Пока что мы уделяем ему больше мотивационного внимания, чем главным соревнованиям. А в условиях украинского тренерского штаба, которому постоянно приходится обновлять заявку уже после ее объявления, прыгать в зону лучших не стоит. Украине лучше выиграть только один матч и со второго места проверить себя на элиту через стыки. Победа над Грузией будет лучшим вариантом, потому что так мы защитим себя от гарантированного вылета и почти получим эту ступень.

Когда смотреть матчи?

Первый матч сборной будет уже в эту субботу, 14 ноября. Это выездная встреча против Северной Ирландии в Белфасте. Второй и решающий во всех смыслах матч запланирован на 17 ноября, это матч Украина – Грузия, его мы проведем в Кошице. Оба начнутся в 21:45 по Киеву. После этого станут окончательно известны полные результаты в группах: кто пойдет на повышение, кому повезет просто так остаться в дивизионе В, а кто вылетит в низшую лигу.