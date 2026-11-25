"Шахтер" с Усиком на трибуне потерпел историческое поражение в Лиге чемпионов. Видео

Донецкий "Шахтер" впервые в истории проиграл турецкому "Фенербахче". Матч 5-го тура Лиги чемпионов в Лондоне на легендарном стадионе "Стэмфорд Бридж" завершился со счетом 0:1. Единственный засчитанный гол встречи забил Ведат Мурики на 56-й минуте, воспользовавшись отскоком мяча в штрафной площадке донецкой команды.

Ведат Мурики забил единственный гол

Встреча началась с попыток "Шахтера" завладеть мячом и наладить комбинационную игру. Подопечные Арды Турана использовали короткие передачи, старались контролировать темп и постепенно продвигаться к чужой штрафной. Однако турецкий клуб не позволял украинской команде надолго закрепляться вблизи своих ворот и при потере мяча быстро возвращался к оборонительным действиям.

Усик с женой на матче "Шахте... Источник: Кадр из трансляции Развернуть

"Фенербахче" сделал ставку на более выжидательную игру. Команда контролировала мяч на отдельных отрезках, не всегда стремилась ускорять атаки, но при появлении свободного пространства старалась доставлять его в штрафную через фланги. Наиболее заметную активность в атаке проявляли Мэйсон Гринвуд, Керем Актюркоглу и Ведат Мурики.

Шахтер проиграл Фенербахче

В середине первого тайма турецкий клуб создал несколько опасных моментов. Гринвуд заставил Дмитрия Ризныка вступить в игру после удара со штрафного, а затем "Фенербахче" стал чаще использовать подачи с угловых. Мурики и Огуз Айдын получили возможности пробить головой, однако точности им не хватило. На 40-й минуте уже "Шахтер" ответил опасной атакой: Алисон получил передачу в штрафной, но Эдерсон отразил его удар.

На 17-й минуте Мурики отправил мяч в сетку после подбора в штрафной. Однако после просмотра VAR Майкл Оливер отменил взятие ворот из-за игры рукой в атакующей фазе.

До перерыва счет так и не изменился, хотя "Фенербахче" чаще доводил атаки до ударов и создавал угрозу после стандартных положений.

После возобновления игры турецкая команда прибавила в активности. "Шахтер" продолжал искать возможности для позиционных атак, но соперник стал чаще доставлять мяч в штрафную и нагружать оборону донецкого клуба. На 56-й минуте это принесло результат: после удара Мэйсона Гринвуда Дмитрий Ризнык отбил мяч, однако подбор оказался за Мурики, который отправил его в ворота.

Практически сразу "Фенербахче" мог увеличить преимущество. Гринвуд получил возможность пробить из штрафной, но Ризнык спас команду. Спустя две минуты Мурики снова оказался в центре внимания, однако его гол отменили из-за положения вне игры.

Пропущенный мяч заставил "Шахтер" активнее искать пути к воротам соперника. Донецкая команда стала чаще использовать фланги и пыталась создавать угрозу за счет стандартных положений. На 60-й минуте Егор Назарина пробил издали, но мяч прошел мимо ворот. Еще через несколько минут Николай Матвиенко исполнил опасный штрафной, однако Эдерсон сумел перевести мяч в сторону от ворот.

Шахтер проиграл в домашнем матче

В заключительной части встречи "Шахтер" больше внимания уделял атаке, но турецкая команда не позволяла сопернику регулярно доводить комбинации до ударов. "Фенербахче" отвечал контратаками и стандартами, вынуждая донецких футболистов возвращаться к обороне.

Несмотря на попытки отыграться, хозяевам не удалось восстановить равновесие. "Фенербахче" сохранил минимальное преимущество и довел матч до победы со счетом 1:0.