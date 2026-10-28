"Шахтер" отказался отпускать футболиста в сборную на матч против России

Донецкий "Шахтер" не отпустит 24-летнего венесуэльского вингера Глейкера Мендосу на товарищеский матч национальной сборной против России, запланированный на 17 ноября 2026 года, пишет SOLOVENEX. Украинский клуб разрешил футболисту принять участие только в первой игре ноябрьского сбора, которая состоится в Испании.

Мендоса не сыграет против России. Источник: SOLOVENEX

14 ноября сборная Венесуэлы встретится с командой Страны Басков в Бильбао. После этого поединка Мендоса должен вернуться в расположение "Шахтера" и не будет сопровождать национальную команду в поездке в Россию.

Глейкер Мендоса

Таким образом, украинский клуб ограничил участие своего футболиста в ноябрьских матчах сборной одним товарищеским поединком. Игра против России пройдет через три дня после встречи с командой Страны Басков.

Мендоса выступает за сборную Венесуэлы с января 2025 года. За это время он провел 11 матчей в составе национальной команды.

Мендоса выступает за сборную... Источник: instagram.com/gleikermendoza Развернуть

В 2026 году Глейкер Мендоса забил пять голов в ворота киевского "Динамо", выступая за два украинских клуба. Четыре мяча венесуэльский футболист отправил в ворота киевлян в составе "Кривбасса", еще один забил после перехода в донецкий "Шахтер".

Глейкер Мендоса

26 апреля в матче 25-го тура УПЛ "Кривбасс" проиграл "Динамо" со счетом 5:6. Мендоса оформил покер, отличившись на 13-й, 29-й, 34-й и 45+2-й минутах первого тайма. К перерыву криворожская команда вела со счетом 4:1, однако во второй половине встречи киевляне забили пять мячей и добились победы.

Глейкер Мендоса. Источник: instagram.com/gleikermendoza

27 октября Мендоса вновь отличился в матче против "Динамо", на этот раз в составе "Шахтера". Встреча 1/8 финала Кубка Украины завершилась победой донецкого клуба со счетом 3:0. Венесуэлец открыл счет на 43-й минуте, воспользовавшись отскоком после розыгрыша стандарта. С 30-й минуты киевляне играли в меньшинстве после удаления Тараса Михавко.