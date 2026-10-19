"Шахтер" – лучший в скаутинге? Как сегодня устроен мировой поиск игроков и чем опыт Украины может быть полезен Европе

Представьте: в ваш любимый клуб приходит никому не известный игрок, и вам приходится смириться с тем, что теперь топ-футболиста может заменить игрок с потенциальным талантом. Именно это и можно считать успехом скаутинга. Но как в современном мире найти действительно перспективного игрока? Почему в Украине это сложно и зачем "Шахтер" до сих пор обращает внимание на Бразилию? OBOZ.UA рассказывает об этом открытом и в то же время тайном мире, где скрывается очень много мелочей.

Скаутинг уходит в прошлое?

Мы глубоко погрузились в цифровой мир, где ИИ занимает важное место в работе буквально каждого человека, так или иначе. ВВС пишет, что в Англии процесс скаутинга стал одним из самых технологичных в сфере поиска и отбора футболистов. Существуют специальные платформы, которые за вполне приемлемую для крупных структур сумму предоставляют обширные данные об игроках в возрасте от 13 до 21 года — и ими пользуются 60% клубов из европейских топ-лиг. В базе насчитывается 400 тысяч молодых футболистов на всех континентах.

АПЛ — лидер по качеству поиска игроков. Источник: Sky Sports

Например, Eyeball во время каждого матча собирает 2 тысячи единиц разнообразных данных, начиная с этапа любительских клубов и элитных академий. Аналитики могут просматривать подробные данные буквально по запросу "найдите мне нового Агуэро": от точности длинных передач до возвращений в оборону и средней скорости под прессингом. Еще одна платформа — Delphlyx — отмечает, что для них кладезем талантов стала Западная Африка, где ведут около 6 тысяч футболистов еще с 14 лет, а к совершеннолетию молодой игрок уже имеет свое обширное портфолио и может предлагать его отдельным клубам. Проблема в том, что скауты обычно сосредотачиваются на крупнейших городах Африки. Найти Салаха, Мармуша или Осимхена было несложно — они из крупных городов. А вот вывести на пьедестал Мане, Кудуса, Осорио, Франкулино, Диоманде и десятки других было сложнее, и они буквально пробивались из настоящих зарослей. Но стало ли это на самом деле легко?

Скрытых алмазов в футболе больше не будет. Но только в Европе

Сегодня найти молодой талант в Европе можно, не выходя из дома, с чашкой кофе на столе и в тапочках. Например, в АПЛ процесс скаутинга очень технологичен: это традиционная работа в поле, сочетающаяся со всё более доступными видеоматериалами, аналитикой данных и, безусловно, искусственным интеллектом. Сегодня это позволяет клубам Премьер-лиги держать в поле зрения большое количество потенциальных талантов. Благодаря этому футболисты из дальних стран всё быстрее попадают в топ-команды, имея на счету минимум игр за родной клуб. Далее их ждёт разная судьба: кто-то остаётся глубоким запасным или уходит в аренду, чтобы набраться опыта. Но подписать контракт с, скажем, "Челси" или "Реалом" стало гораздо проще.

"Брайтон" — один из самых яр... Источник: Sky Sports Развернуть

Ведущие лиги Европы обращают внимание и на национальные лиги, ведь там скрывается много талантов — вспомните историю Джейми Варди. А футбольную систему Парижа вообще называют резервуаром скрытых талантов. Уникальная структура национальных и юношеских лиг на континенте позволяет за один год перейти из любительского футбола в профессиональные академии, стать перспективным игроком, а затем попасть в основную команду.

Люди больше не нужны?

Ещё как нужны! Машина может подобрать вам спортсмена по всем нужным параметрам, как в симуляторе. Но реальная жизнь сложнее, недостаточно просто соответствовать цифрам. Статистика и игровые данные предоставляют инструмент, на который можно опираться, но он далеко не основной. Отсюда мы переходим в сферу спортивной личности — ведь нужно знать о культурной среде игрока, его семейных обстоятельствах, характере и личностных особенностях.

Но люди нужны не только в психологии. Ведущие европейские лиги начали уделять все больше внимания странам, где рынок скаутинга слабо развит и где есть из кого выбирать — Узбекистан, Япония, Азербайджан, Того, Буркина-Фасо или Бенин. Там пока нет такого уровня цифровизации, несмотря на то, что отдельные лиги вкладывают миллионы в развитие собственного футбольного пространства. Поэтому, получив стопки документов, скауты собирают чемоданы и отправляются на новый для них рынок, куда они без служебной необходимости никогда бы не поехали.

В Англии максимально высокая... Источник: Sky Sports Развернуть

"Шахтер" — самый успешный украинский пример

Когда мы говорим о скаутинге в Украине, то в первую очередь на ум приходит "Шахтер". Эта команда настолько ассоциируется с бразильцами, что увидеть в их составе иностранца из другой страны бывает сложно. Селекционная стратегия донецкого клуба плотно построена вокруг латиноамериканского рынка, она базируется на игровой философии и специфических методах раннего поиска. Архитектором такого направления стал Мирча Луческу — он говорил, что опорную зону нужно строить на физически сильных украинских игроках, которые обеспечат физическую борьбу и дисциплину. А вот атаковать должны были молодые бразильцы, чья природная техника, дриблинг и импровизация позволяли взламывать плотную оборону соперников.

Есть и ощутимый финансовый аспект, ведь "Шахтер" — трамплин в Европу. Даже в условиях большой войны бразильцы продолжают сюда ехать, ведь лучших уже забирают другие топ-клубы мира. Европейцы в страну с постоянной опасностью не едут, а бразильцы — как раз наоборот, потому что понимают: это быстрый старт в еврокубках. Кроме того, значительная часть латиноамериканских футболистов растет в сложных условиях, поэтому для них это означает скачок в зарплате:

Бразильские игроки — это часть нашей идентичности. "Шахтер" известен во всём мире во многом благодаря им, поэтому мы не имеем права останавливаться… Мы не продаём комфорт, ведь невозможно иметь комфорт, когда в стране война. Но мы продаем им фабрику карьеры. Игроки осознают: переход в "Шахтер" — это кратчайший путь в топ-5 европейских лиг" Сергей Палкин Генеральный директор донецкого "Шахтера"

Бразильцы играют ключевую ро... Источник: ФК "Шахтер" Развернуть

Вспомните переход Фернандиньо в "Манчестер Сити", Виллиана в "Челси", Косты в "Баварию" или Фреда в "Манчестер Юнайтед". Это были продажи за солидные деньги, в сочетании с ценными украинскими талантами. Да, поиски за океаном не всегда могут быть удачными, но благодаря предыдущим продажам донецкий клуб собирает миллионы на новый скаутинг. С другой стороны, для Бразилии это проблема, потому что у них забирают лучших игроков. Поэтому клубы выжимают из игроков максимум ещё до того, как поступит предложение — это позволит продать его дороже и получить собственную выгоду. "Шахтер", в свою очередь, должен опираться только на тех, кто действительно может принести пользу, в частности на молодежь, которая еще не провела полноценный сезон, ведь речь идет о приемлемых нескольких миллионах, а не об огромных суммах. Так подписывали Кевина, Марлона, Алиссона, Эгиналду, Элиаса или Педриньо.

Украина подает пример Европе

Большая война качественно изменила украинский рынок скаутинга, ведь не все могут поступить так, как "Шахтер". Но наши команды теперь могут не только опираться на собственную молодежь, но и перестроить поиск иностранных талантов. Вместо оценки текущей статистики во взрослом футболе украинская селекционная школа сосредоточилась на прогнозировании развития юниоров. Украинский опыт показал, что работа с семьями игроков ещё до подписания контракта не менее важна, чем анализ их игровых данных.

После полномасштабного вторжения украинский скаутинг пережил серьезный кризис, но смог продолжить работу в условиях опасности и обновленных трансферных переговоров. Даже без европейских игроков, предназначенных для развития, он продолжает функционировать ("Динамо" удалось пригласить футболиста аж из ПСЖ), хотя и не без скандалов с отдельными компаниями. Ранняя селекция позволяет перехватывать игроков на уровне U-17 до того, как они попадают в поле зрения более богатых грандов АПЛ или Ла Лиги. А ещё у нас наладился низкобюджетный скаутинг на нетипичных рынках за минимальные средства. И именно этому Европе стоит поучиться у нас, когда новых футболистов подбирают не за все деньги мира.