"Шахтер" подобрался к лидерам: турнирная таблица Лиги чемпионов после 2-го тура

В Лиге чемпионов состоялись матчи второго тура основного этапа нового розыгрыша турнира. Команды подарили болельщикам невероятно зрелищный и результативный футбол, забив в 18 поединках невероятные 78 мячей, что стало новым историческим рекордом соревнований.

Украинских поклонников футбола порадовал единственный представитель нашей страны в еврокубках донецкий "Шахтер". Подопечные Арды Турана в номинально домашней игре на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне добыли волевую победу над греческим АЕКом – 3:1.

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Источник: ФК "Шахтер"

Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов. Источник: ФК "Шахтер"

Этот успех позволил "горнякам" подняться на 11-ю строчку турнирной таблице с активом в четыре очка. Столько же набрала мюнхенская "Бавария", однако у немецкого суперчемпиона лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Лидерство захватили сразу девять команд, которые выиграли по два матча. В их число неожиданно вошли испанский "Бетис" и немецкий "Штутгарт".

Самой громкой сенсацией стал провал на старте турнира итальянских клубов, которые в восьми матчах набрали лишь четыре очка. В частности, обе свои встречи проиграл и следующий соперник "Шахтера" миланский "Интер".

Болельщики "Шахтера"

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