"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) сообщил о возвращении на профессиональный ринг после того, как ранее объявил о завершении карьеры. Свое обращение спортсмен опубликовал в социальных сетях на русском языке, что вызвало резкую реакцию части украинских болельщиков.

В публикации от 6 ноября Ломаченко поблагодарил американскую промоутерскую компанию Top Rank и ее руководителя Боба Арума за возможность снова побороться за звание абсолютного чемпиона мира. Отдельно боксер отметил своего менеджера Эгиса Климаса, который продолжал верить в его возвращение даже после решения завершить выступления.

"Думал, что больше никогда не выйду в ринг в качестве боксера! Но у Господа нашего Иисуса Христа другие планы на этот счет! Рад снова проживать эту боксерскую жизнь!" – написал Ломаченко у себя в соцсетях.

Также спортсмен поблагодарил семью за поддержку во время подготовки и обратился к болельщикам, отметив большое количество сообщений с пожеланиями успеха. Завершил публикацию боксер словами: "Бог любит троицу, вот и мы попробуем в третий раз! С Богом! Мир Всем".

Многие украинские подписчики положительно отреагировали на возвращение спортсмена. В комментариях под публикацией пользователи раскритиковали его за использование русского языка и напомнили о прежних претензиях к его публичной позиции.

Некоторые комментаторы назвали Ломаченко "русским боксером" и обвинили его в отсутствии поддержки Украины. Другие выразили недовольство тем, что спортсмен связывает возвращение на ринг с волей Бога.

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

"Вася, не думаю, что мой комментарий ты прочитаешь. За тебя когда-то болела вся Украина, не спали ночами, ждали бой и кричали так, как никогда. Но потом ты оказался обычной российской консервой", – написал один из пользователей.

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Другой подписчик обратил внимание на религиозную составляющую обращения: "Господь заставляет или одобряет, когда вы будете бить морду другому человеку? И ради чего? Ради денег?"

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Отдельные болельщики также поинтересовались, под каким флагом Ломаченко выйдет на следующий бой и будет ли во время его выхода звучать гимн Украины.

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Комментарии подписчиков. Источник: Facebook@Vasiliy Lomachenko

Напомним, что Василий Ломаченко, когда официально объявил о завершении профессиональной карьеры, в своем обращении ни разу не поблагодарил Украину.

Василий Ломаченко. Источник: facebook.com/VasylLomachenko

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года против Джорджа Камбососа, победив и завоевав два чемпионских титула.

Единственный акцентированный пост про войну в Instagram Ломаченко датирован 24 февраля. Тогда Василий разместил изображение голубя, который состоит из переплетенных рук, раскрашенных во флаги Украины и России.