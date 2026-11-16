Раскрыта роль Реброва в работе штаба Мальдеры в сборной Украины

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принимает активное участие в работе штаба его преемника на посту Андреа Мальдеры. Легендарный форвард киевского "Динамо" подключается к онлайн-конференциям, которые итальянский специалист проводит с наставникам сборных других возрастов.

Об этом информирует шоу "ТаТоТаке". По данным его журналистов, во время встреч Малбдеры с другими тренерами разрабатывается общая методология работы. Ребров в обсуждениях участвует как вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Сергей Ребров. Источник: УАФ

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В УАФ хотят выстроить единую вериткаль национальных сборных. Это позволит игрокам проще переходить из одной возрастной категории в другую, так как им будут знакомы основные требования и методы.

Также отмечается и одна из главных проблем штаба Мальдеры – отсутствие среди помощников опытных специалистов. Украинцы Тарас Степаненко, Рустам Худжамов и Владимир Езерский, а также итальянцы Паскуале Каталано и Франко Джанмартино не имеют опыта работы на серьезном уровне.

Андреа Мальдера

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Напомним, сборная Украины под руководством Мальдера потерпела три подряд поражения в Лиге наций и лишилась шансов на повшение в классе.

До этого OBOZ.UA анализировал ситуацию для сборной Украины после того, как команда потеряла шансы выйти в дивизон А Лиги наций.