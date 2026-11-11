Российский чемпион подло напал в отеле на знаменитого грузинского бойца UFC в Абу-Даби. Момент попал на видео

Российский чемпион RFL ("Лига профессиональных бойцов" – крупная американская организация по смешанным единоборствам (ММА), которая считается главным конкурентом UFC) Усман Нурмагомедов и несколько его спутников, напали на экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераба Двалишвили в гостинице Абу-Даби. Инцидент произошел 11 ноября во время подготовки грузина к выступлению на турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF).

Двалишвили рассказал, что находился в холле отеля и давал интервью организаторам соревнований, когда к нему со спины подошел Нурмагомедов вместе с другими мужчинами. По словам грузинского бойца, они начали избивать его и находившегося рядом приятеля.

"Усман и его друзья подошли сзади и начали бить меня и моего молодого друга. Охрана удерживала меня, а они продолжали пинать нас, когда мы уже лежали на полу", – написал Двалишвили в социальных сетях.

Мераба Двалишвили побили в Абу-Даби. Источник: instagram.com/merab.dvalishvili

После случившегося грузин опубликовал видео, на котором видны кровь на его лице и следы повреждений. Позднее бывший чемпион UFC также появился на записи, где рассказал о произошедшем. По его словам, против него и товарища выступала значительно превосходившая их числом группа.

"Нас было только двое. Мы приехали в Абу-Даби, а Усман Нурмагомедов и его друзья подкрались сзади, словно змеи. Что это за бойцы? Что это за мужчины, которые так поступают? Если хотите драться, давайте сделаем это по-честному", – заявил Мераб.

Сам момент конфликта попал на отдельную видеозапись, которую в соцсетях разместил бывший чемпион UFC Илия Топурия. На 37-секундных кадрах Двалишвили готовится к рекламной съемке RAF, когда к нему подходит группа мужчин. Один из них, предположительно Нурмагомедов, наносит грузину удар по лицу. После этого на записи видна потасовка с участием нескольких человек.

У конфликта есть предыстория. В январе 2025 года Двалишвили встретился с Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311 и победил единогласным решением судей, защитив чемпионский пояс в легчайшем весе. После этого отношения между грузинским спортсменом и представителями семьи Нурмагомедовых оставались напряженными. MMA Fighting

Сам грузинский боец сообщил, что чувствует себя нормально и произошедшее не должно помешать его следующему выступлению. На 14 ноября у него запланирована борцовская схватка с бывшим бойцом UFC Марлоном Мораесом на турнире RAF в Абу-Даби.