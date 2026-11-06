России устроили массовый бойкот, Германия угрожает, спонсоры – отказываются, но Украина под ударом: громкий скандал с чемпионатом мира по хоккею-2027

Допуск сборной России к чемпионату мира по хоккею привел к громкому скандалу еще за полгода до его начала – ведущие страны и даже некоторые спонсоры объявили настоящую забастовку. На фоне допуска страны-агрессора заговорили о том, что в Германии посланцы Кремля могут занять место Украины, которая впервые за много лет пробилась на турнир. А Международная федерация хоккея оказалась в крайне сложном положении.

Все началось с того, что спортивный арбитражный суд (CAS) снова принял сторону государства-террориста и решил разрешить хоккеистам РФ вернуться на международную арену, а также обязал Международную федерацию допустить российские сборные к чемпионатам мира сезона-2026/27 во всех возрастных категориях, в том числе к взрослому мировому первенству в Германии в мае следующего года.

БУНТ СТРАН. Действующий чемпион мира по хоккею Финляндия сразу осудила скандальное решение CAS и сообщила, что не будет играть против представителей РФ на международных турнирах, в частности на мужском ЧМ-2027. А дальше понеслась цепная реакция, и еще шесть национальных ассоциаций отказались выпускать своих хоккеистов на лед мундиаля против посланцев страны-агрессора. Среди них – Норвегия, Дания, Латвия и Швеция, Чехия, а затем и Латвия.

Сборная Финляндии по хоккею... Развернуть

При этом решение национальных ассоциаций не предусматривает отказа стран от участия в чемпионатах мира, на которых будет присутствовать Россия, чтобы не попасть под серьезные санкции – вплоть до понижения в классе.

Последовательной в своем отношении к РФ остается Норвегия, которая вообще не видит россиян на мировой арене почти в любом виде спорта. "Мы неизменно придерживаемся позиции, что Россию следует отстранить от всех международных соревнований, пока продолжается война в Украине", – сообщили в пресс-службе норвежской ассоциации.

"В то же время это решение основано на нашей ответственности за безопасность и благополучие игроков, персонала команды и их семей. Мы считаем, что в нынешних обстоятельствах матч против России может подвергнуть наших хоккеистов и работников команды значительным рискам для безопасности. Поэтому нашим приоритетом являются их психологическое здоровье, благополучие и личная безопасность", – заявили скандинавы.

Хоккеисты сборной Норвегии. Источник: IIHF

Дания отказалась от возможного матча с россиянами на чемпионате мира, подчеркнув заботу о собственной безопасности и безопасности других участников турнира.

"Мы решили, что не будем играть против России. Речь идет о безопасности и спокойствии для нас самих и всех наших партнеров – игроков, болельщиков и спонсоров. Ради сохранения целостности хоккея мы не можем позволить себе матч против России при нынешних обстоятельствах. Если мы это сделаем, все закончится полным хаосом", – отметил президент Датского хоккейного союза Генрих Бах Нильсен.

Позиция Швеции по возвращению РФ также остается неизменной. Ее озвучил президент местной ассоциации Андерс Ларссон: "После рассмотрения вопроса в совете IIHF и обсуждений с другими странами, в частности в тесном диалоге с другими скандинавскими государствами, мы сочли необходимым принять соответствующее решение на уровне правления ассоциации. Решение совета директоров означает, что сборная Швеции не будет играть матчи против сборной России. Но это не означает, что Швеция воздержится от участия в турнирах, в которых участвует Россия".

Сборная РФ во время матча. Источник: "Матч ТВ"

Латвия вообще запретила всем своим командам играть против России и Беларуси. И хоккей здесь не исключение: "Наш главный приоритет – безопасность наших игроков, персонала команды и их семей. Мы считаем, что потенциальные риски для безопасности, в частности угрозы физическому и психологическому благополучию спортсменов и персонала команды, нельзя игнорировать".

Вскоре к этой компании присоединилась Чехия. "Чешский хоккей присоединяется к позиции других европейских хоккейных федераций, заявивших, что их национальные сборные не будут играть против России", – говорится в заявлении главы Чешской ассоциации хоккея Алоиса Гадамчика.

"С самого начала мы четко выступали против возвращения российских сборных к международным соревнованиям при нынешних обстоятельствах. В этом вопросе наша позиция полностью совпадает с позицией Финляндии, Швеции и других федераций. Это не изменение нашей позиции и не колебания, а ответственный подход", – добавил генеральный секретарь ассоциации Ян Черны.

Сборная Латвии по хоккею выи... Развернуть

Австрия поддержала бойкот матчей против сборной России. Об этом сообщил исполнительный директор Австрийской федерации хоккея Александр Хельвиг: "Наша позиция вполне ясна: пока продолжается война, мы выступаем против участия России в международных хоккейных турнирах. Впрочем, это решение должно быть принято европейскими странами коллективно. На данный момент мы точно не будем играть против России. Конечно, до мая обстоятельства еще могут измениться".

Крайне разочарованные решением CAS в Германии, в стране даже рассмотрят вариант отказа от проведения чемпионата мира-2027. Об этом сообщил председатель правления местной Федерации хоккея Франк Лутц: "Я не хочу быть пессимистом. Но мы в DEB должны рассмотреть и вариант отказа от проведения этого чемпионата мира. Мы не можем идти на экономический риск, который уже не сможем выдержать. Я верю, что мы найдем решение".

"Теперь перед нами стоят совершенно иные расходы, особенно на вопросы безопасности, которые приобрели совсем другое значение. Это придется обсуждать с немецкими политиками и IIHF. Конечно, существует также риск, что страны скажут: "При таких обстоятельствах мы не можем участвовать в турнире". В Латвии сложилась ситуация, когда законом запрещено играть против российских команд. Тогда тоже придется рассмотреть, что это будет означать для такого турнира, как чемпионат мира".

Хоккеисты сборной Германии. Источник: IIHF

БЕГСТВО СПОНСОРОВ. Уже некоторые спонсоры начали разрывать контракты. Так, шведская компания AJ Produkter, которая поддерживала чемпионат мира по хоккею с 1989 года, прекратила сотрудничество с турниром после допуска РФ на турнир 2027 года. Логотипы компании размещались на экипировке арбитров, а также на бортах площадки. Но в Германии их уже не будет.

"После решения CAS разрешить России участвовать в турнире мы решили убрать наш бренд и логотип с мужского чемпионата мира. Это протест против РФ. В бизнесе приходится принимать немало сложных решений, но это не одно из них. Могу сказать, что мы получили исключительно положительные отзывы и мощную поддержку внутри компании, и это очень приятно", – заявил гендиректор компании Девид Брей.

Букмекерская компания Tipsport, являющаяся официальным спонсором чемпионата мира по хоккею, пока не ушла, но выступила против участия сборной России в мировом первенстве в мае. Представитель компании Вацлав Сохор заявил, что они категорически против того, чтобы их логотип присутствовал в любом виде во время возможных матчей с участием команды из РФ.

Российских хоккеистов отстранили от ЧМ.

"Позиция Tipsport остается неизменной с самого начала российской агрессии: мы – одна из крупнейших компаний, поддерживающих Украину. Мы не принимаем ставки на матчи КХЛ или других российских и белорусских лиг и, безусловно, не собираемся предлагать ставки на матчи сборной России. Точно так же мы не представляем появления нашей рекламы во время матчей с участием России на чемпионате мира – ни на льду, ни во время телевизионных трансляций", – говорится в заявлении.

"Решение Спортивного арбитражного суда является скандальным, непостижимым и морально абсолютно неоправданным. Россия совершает убийства в Украине и ведет гибридную войну против всего демократического мира, а суд позволяет ее хоккеистам участвовать в чемпионате мира – в то время как украинские хоккеисты погибают, защищая свою страну от российских агрессоров", – заявил Сохор.

Спортивный арбитражный суд

РЕАКЦИЯ УКРАИНЫ. Конечно, в Украине возмущены решением CAS. Одним из первых на уступки стране-террористке отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига: "Позволяя России вернуться в хоккей, CAS запятнает лед украинской кровью. Россия не прекратила войну. Она не прекратила убивать украинцев. Она не прекратила непрерывно атаковать наши города. Так что же именно изменилось, чтобы оправдать возвращение ее национальных хоккейных сборных в международные соревнования?"

"Решение CAS легитимизировать участие России в чемпионатах мира под эгидой Международной федерации хоккея неприемлемо. Российские сборные представляют государство, которое до сих пор ведет захватническую войну. Их возвращение сейчас обеспечило бы Москве международную легитимность, к которой она так стремится", – считает Сибига.

"Я призываю международное спортивное сообщество и всех наших партнеров занять твердую позицию против возвращения России в международные соревнования. Не может быть привычного хода дел, пока Россия ведет войну против Украины. Это позорное решение должно быть отменено. Также призываю правительства, не утратившие моральных ориентиров, не разрешать российским хоккеистам въезжать на свою территорию. Россия должна нести ответственность за свою войну, в том числе и в международном спорте", – написал Сибига.

Сборная Украины по хоккею. Источник: IIHF

Игорь Мережко – капитан хоккейной сборной. Источник: Федерация хоккея Украины

Существовал сценарий, при котором Россия после возвращения заменит в элитном дивизионе именно сборную Украины, как команду, которая в 2026 году последней добилась повышения из группы IA. Однако бывший вице-президент IIHF Калерво Куммола убежден, что федерация на это не пойдет: "Я обсуждал этот вопрос с новым президентом IIHF. Четко заявлено, что не может быть реализовано решение, при котором Украину исключат, а на ее место придет Россия. Никто не осмелится принять такое решение".

Главный тренер сборной Украины Александр Бобкин заверил, что "сине-желтые" не меняют свой курс и готовятся к элите: "Все, что мы делаем, – это прежде всего подготовка к элите. Мы все четко понимаем, что решение будет принято. Каким бы оно ни было, мы готовимся сейчас, а потом уже будем от него отталкиваться".

"Конечно, все возмущены. Но мы очень рады, что мировое сообщество поддерживает и понимает нас. Кто-то угрожает бойкотом чемпионата; немцы говорят, что могут его не провести. Для нас очень важна эта поддержка. Мы очень ценим ее и рассчитываем, что решение CAS будет отменено или принято во внимание позднее", – сказал Бобкин в комментарии "Суспільне".

Сборная Украины по хоккею. Источник: ФХУ

Сборная Украины по хоккею. Источник: ФХУ

МЕЖДУ ДВУМЯ ОГНЯМИ И ГНЕВОМ МОСКВЫ. В крайне тяжелой ситуации, между молотом и наковальней, оказалась Международная федерация хоккея. После бунта против сборной РФ в организации подготовили заявление, в котором обратили внимание на массовый бойкот сборных. В IIHF считают, что вердикт CAS не учел такую реакцию участников чемпионата мира, которая угрожает целостности проведения соревнований.

После заседания совета международной федерации в организации признались, что, как и прежде, не согласны с решением Спортивного арбитражного суда и тщательно анализируют возможные сценарии, вытекающие из вердикта CAS: "Немедленное возвращение российских команд связано со значительными практическими и спортивными трудностями. К ним относятся вопросы, связанные с получением виз и въездом в страну, обеспечением безопасности, логистикой, а также изменениями формата соревнований – и все это в условиях крайне сжатых сроков, поскольку до начала некоторых турниров остаются считаные недели".

"Масштаб последствий решения, принятого комиссией CAS, а также сложности, с которыми сталкиваются все вовлеченные стороны, были недооценены. Совет IIHF продолжает вести диалог с национальными федерациями, оргкомитетами, властями стран и другими ключевыми участниками процесса, чтобы определить оптимальный порядок дальнейших действий. Главными приоритетами остаются безопасность всех участников, команд, официальных лиц и болельщиков, а также обеспечение надлежащего проведения чемпионатов и сохранение целостности соревнований", – заявили в международной федерации.

Международная федерация хокк... Источник: IIHF Развернуть

Конечно, всем было бы лучше, если бы IIHF могла просто проигнорировать прогиб Спортивного арбитражного суда под РФ и продолжить отстранение России, но бывший судья CAS Конни Йорнеклинт считает, что такой вариант даже не рассматривается, поскольку это может иметь серьезные последствия, особенно финансовые.

"Тогда я могу представить, что Россия обратится в CAS и потребует наложить на IIHF штраф в размере миллиарда долларов. Я просто называю сумму, но она должна быть настолько большой, чтобы никто не осмелился не заплатить штраф и не понести сокрушительных последствий. Правовая система, которую мы поддерживали с помощью CAS, рискует разрушиться, если международные спортивные организации будут стоять в стороне. И я считаю, что такой сценарий абсолютно исключен", – защитил Конни свое бывшее место работы.

"Если Россия будет недовольна и сочтет, что эти страны не выполняют решение CAS, бойкотируя матчи против нее, она может обратиться в суд и потребовать наложить на эти федерации крупные штрафы, если они откажутся проводить такие матчи", – сказал Йорнеклинт.

Российские хоккеисты отстранены от ЧМ.

Конечно, после того как РФ увидела, что ее деньги и дорогие адвокаты способны прикрывать кровавые преступления в Украине, она вряд ли отступится. Вот двукратный олимпийский чемпион и пособник диктаторского режима Путина Вячеслав Фетисов просто требует, чтобы европейские страны выполняли постановление суда.

"Это издевательство. Есть решение CAS: допустить сборную России к международным соревнованиям. И нужно его выполнять. И нам нужно занять четкую позицию. Если нас допускают, есть гарантии безопасности от страны-хозяйки, то мы едем. Причем с флагом и гимном! Иначе варитесь в собственном котле! Мы могущественная страна, великая держава! Нам уже пора занять принципиальную позицию и придерживаться ее", – вещает путинист Фетисов.

Путин и Фетисов. Источник: РБК

В целом, конечно, IIHF не позавидуешь, но и Украина в этой ситуации не должна страдать, ведь в условиях полномасштабной войны добилась повышения в классе.

КАНАДА НЕ ПУСТИТ. Тем временем премьер-министр Канады Марк Карни заверил, что именно его страна не позволит хоккеистам сборных России и Беларуси выступить на юниорском чемпионате мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января в провинции Альберта.

"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную, ужасную войну в Украине, пока это будет продолжаться, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде. Итак, если вы спрашиваете конкретно о юниорском чемпионате мира, россиян там не будет", – заявил Карни. А в последний раз представители РФ принимали участие в турнире в 2021 году.