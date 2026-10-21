"Россияне потеряли": тренер сборной Украины – об охоте за нашими гимнастами, кто будет бить перебежчика Ковтуна и почему чемпион не может готовиться дома

В выходные в Нидерландах стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике, где за награды борются и представители Украины. Бывший главный тренер национальной команды Геннадий Сартинский, который сейчас готовит чемпиона Европы-2026 Назара Чепурного, накануне рассказал об ожиданиях от своего подопечного, вынужденной подготовке в Германии, которая заинтересована в натурализации наших спортсменов, и 15-летней звезде из Мелитополя, которая с 2028-го будет бить на международной арене бывшего украинца, олимпийского призера Илью Ковтуна.

В разговоре с OBOZ.UA специалист с мировым именем, который привел Олега Верняева к олимпийскому "золоту" на брусьях, отметил колоссальный потенциал Владимира Головина, а также рассказал об охоте других стран за нашими гимнастами и несвоевременном обновлении мужской сборной.

Геннадий Сартинский. Источник: НОК

– В этом году Назар завоевал первую индивидуальную золотую медаль чемпионата Европы в опорном прыжке, единственный попал в финалы в отдельных видах. Насколько вы довольны его выступлением, учитывая, что ранее в этом году вы рассказывали мне, что также нарабатываете многоборье, чтобы впоследствии было легче отбираться, в том числе и на Олимпийские игры?

– Это первая такая золотая медаль чемпионата Европы в его жизни, что очень приятно. И он очень хорошо справился со своей задачей. Так складывались соревнования, что он стал первым. Для него это было очень ответственно, но он со всем справился. Поэтому доволен и я, и он.

– То есть не было повода его немного пожурить?

– Кто же будет что-то говорить, когда есть "золото"? Победил? Победил (улыбается).

Назар Чепурный.

Назар Чепурный

– Насколько удачно он выполнил оба прыжка? Ведь представитель Армении после первой попытки был лидером, но вторая, правда, оказалась провальной.

– Так у всех. Смотришь: "О, этот первый классный, а второй..." У Назара оба прыжка были очень хорошими. Не скажу, что идеальными, но хорошими. Для победы этого хватило с лихвой. Сейчас он стабильно прыгает. Надеюсь, что и на чемпионате мира будет так же. А еще сейчас подтягивает многоборье, на соревнованиях в Чехии выступил очень хорошо. Назар хочет освоить многоборье и добавить на других снарядах. И сейчас нужно время.

Назар Чепурный

– Ну да, на чемпионате Европы он был в финале на брусьях.

– Да, у него очень хорошие брусья.

– Будем бить Ковтуна на брусьях?

– Ковтуна будет бить молодой парень Владимир Головин. Я его к этому готовлю. Это моя мечта. Он из Мелитополя. Когда началась полномасштабная война, родители посадили его в машину и быстро уехали оттуда. Потом мы были вместе в Хорватии, когда туда уехала вся сборная. И вот с 2022 года я с ним работаю.

Владимир Головин с первым тр... Развернуть

– Что в нем такого особенного? Что вы увидели?

– Работоспособность. Он выполняет все, что нужно. Знаете, когда я еще брал Олега, то говорил: "Главное, чтобы он слушался". Так и здесь говорил: "Ты должен слушаться. Что тебе говорят, то ты должен выполнять". На сегодня так и есть. И он растет с каждым разом.

На чемпионате Европы среди молодежи он получил оценку 14,6. В финале взрослых соревнований Ковтун победил с 14,7. Но Ковтун выступал у себя в Хорватии, а этому мальчику всего 15 лет. И на сегодняшний день на брусьях у него программа, которая по базовой оценке является одной из сильнейших в мире. У Головина 6,1, а Ковтун выполнил программу с базовой оценкой 5,8. И сейчас еще есть турок, который выполняет программу с базовой оценкой 5,9.

Владимир Головин. Источник: Kyiv Artistic Gymnastics Federation

Владимир Головин. Источник: Kyiv Artistic Gymnastics Federation

Сейчас Головин ездил на соревнования в Египет и там уже выполнил на брусьях программу с базовой оценкой 6,1. И получил оценку 14,65. То есть это оценка, которая дает возможность побеждать на чемпионате Европы. И это всего лишь 15-летний мальчик.

В 2026 году у него впервые был такой чемпионат Европы. И он завоевал "золото" на коне, серебряную награду в многоборье, на брусьях немного ошибся и тоже выиграл "серебро", а всего – 4 медали. В следующем году планирует выступить еще на юниорском чемпионате мира.

– Где вы находите таких талантливых детей в такие сложные времена? Мне кажется, сейчас у нас их почти нет, ведь очень многие уехали.

– Да, нет. Но тех, кого мы находим, нужно чем-то занимать. Тебе дали – работай.

Владимир Головин. Источник: The spot lens

Владимир Головин. Источник: European Gymnastics

– А Владимир сам к вам приехал?

– Да. Они всегда хотели сюда приехать. Ему даже предложили остаться в Хорватии. И хотели взять его первого тренера в качестве тренера. А он сказал: "Нет, я поеду домой. Будем там вместе".

– Боже, Хорватия хочет одного, второго, третьего...

– Все хотят. И сейчас Германия хочет.

– А Германия кого хочет?

– Ну… (Улыбается) Все хотят. Чтобы эти ребята выросли, нужно 12-15 лет. А зачем? Они берутся уже готовыми.

Назар Чепурный

Назар Чепурный

– Сейчас Назар тренируется в Германии. Как так получилось? Там есть клуб, за который он выступает?

– Нет, там нет того клуба. Я даже не знаю. У него там есть знакомые и девушка. Думаю, это тоже сыграло свою роль. Она уже лет 15 живет в Германии. И у них очень хорошие отношения. Ну и ситуация в Украине… Как он говорит: "Мне здесь некомфортно". Мол, я прихожу в зал и не могу тренироваться в такой обстановке. Когда нужно работать, а все...

– Как вы контролируете его тренировки?

– Смотрю видео, которые он мне присылает, звонит, рассказывает, что и как. Конечно, это ненормально, но другого выхода пока нет. Говорят, что тренер должен поехать с ним. А куда я поеду? Я отсюда никуда не хочу уезжать. Тем более у меня здесь жена. Я еду на соревнования, ее оставляю.

Назар Чепурный и Геннадий Сартинский

– Но Назара мы в ближайшее время не потеряем?

– Я не хочу. Очень хочу, чтобы он у меня остался.

– Но после этой истории, когда накануне чемпионата Европы ему не выделили деньги на подготовку в Германии, а он привез "золото" и поднял шум, как-то пошли навстречу?

– Я не знаю. Но мне кажется, что нет. Он ничего не говорил.

– Какие задачи ставили перед Назаром на чемпионат мира?

– Бороться за медаль в прыжке – он может. Ну и посмотреть многоборье, команду, оценить, что мы можем сделать. Я говорил, что команде было очень тяжело. Ведь ее полностью изменили. Мне кажется, это неправильно. Ее можно было изменить, но чуть позже. Или, наоборот, нужно было сделать это раньше.

Геннадий Сартинский и Назар Чепурный. Источник: facebook.com/nazar.cepurnij

– То есть, учитывая, что до Олимпиады-2028 осталось меньше двух лет, нам не хватает времени для полноценной подготовки этого состава?

– Из-за того, что приходят новые люди, нам нужен год, чтобы во всем разобраться, посмотреть и понять, что делать. А у него этого времени нет.

– Головина на Олимпиаде 2028 года мы уже можем увидеть?

– 100%. Только дай Бог, чтобы он был здоров. А все остальное мы сделаем.

Сборная Украины по спортивно... Развернуть

– Насколько сейчас готов Олег Верняев, который недавно вернулся к международным соревнованиям после травмы и длительной паузы? Как вы его оцениваете?

– Ну, пока так, на троечку. Он может помочь команде, а так – надо еще подождать.

– Перед чемпионатом Европы мы обсуждали новое поколение российских гимнастов. Мол, страна-террористка после отстранения снова готовит сильный состав. Посмотрели на них на Европе. Все-таки потеряли они за это время?

– Мне кажется, да. Я даже по молодым посмотрел. И по взрослым, где сейчас японцы, китайцы, колумбийцы очень поднялись. Поэтому я думаю, что они потеряли.

Олег Верняев. Источник: НОК

– То есть дисквалификация из-за полномасштабного вторжения все-таки сказалась на них?

– Судя по тому, что я вижу, мне кажется, да. Хотя у них и залы есть, и отбор такой, и людей много. Вот бы нам столько. В Украине их можно пересчитать по пальцам. И мы все равно справляемся. И хочу, чтобы в 2028 году этот мальчик обыграл Ковтуна.

– В финале на брусьях?

– И на брусьях тоже. Я недавно сказал: "Ковтун, у тебя есть еще один год – 2027-й, а дальше – все". (Улыбается).

– Вы ему так и сказали?

– Ребятам передал: мол, скажите ему, что у него есть еще один год, 2027-й, когда малый еще не может выступать среди взрослых. А когда он начнет соревноваться, то все.

Илья Ковтун. Источник: НОК

Владимир Головин. Источник: The spot lens

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тренер сборной Украины рассказал о побеге нашей звезды в Хорватию и встрече с россиянами на помосте.