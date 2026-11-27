"Россияне? Делать что-то надо": звездный гимнаст Ковтун, который отказался от Украины и сменил гражданство, впервые высказался о допуске РФ к турнирам

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который откалася выступать за "сине-желтых" и перешел под флаг Хорватии, впервые публично выступил против допуска российских спортсменов к международным турнирам. При этом он отметил, что решения принимают Межднуародный олимпийский комитет (МОК) и федерации, а не атлеты.

Об этом Ковтун заявил в интервью журналистке Паоле Борович на YouTube-канале издания Sportske novosti. Уроженец Черкасс, который на Олимпиаде-2024 принес Украине "серебро", также обратил внимание на то, что спортсмены из РФ молчаливо поддерживают войну против нашей страны.

Илья Ковтун. Источник: instagram.com/_kovtun_gym_/

"Учитывая войну и все произошедшее, им не следовало бы позволять соревноваться. Но мы никак не можем повлиять на решения. Если МОК и другие организации решают, что они могут участвовать, значит, нам придется встретиться с ними на спортивных аренах. Ну да, конечно, многие из них не поддерживают войну и режим… Но что мне на это сказать? Не поддерживают, но ничего не говорят. Делать что-то надо", – сказал Ковтун.

Илья Ковтун. Источник: скриншот видео YouTube-канала Sportske novosti Развернуть

Отметим, что в августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы для Хорватии в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной страны-агрессорки назвали Илью слабым соперником. В октябре на ЧМ вы Нидерландах экс-украинец отметился позорным поступком с россиянином.

До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

Ковтун, Цзиньюань и россияни... Развернуть

Гимнаст Илья Ковтун. Источник: instagram.com/_kovtun_gym_

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка Ковтуна Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.