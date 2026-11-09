"Россияне не смогут": Канада выступила с заявлением после решения о включении РФ в ЧМ по хоккею U-20
Российских хоккеистов не пустят в Канаду
Власти Канады не собираются изменять свою позицию в отношения запрета российским спортсменам принимать участие в турнирах на территории страны. Североамериканцы откажутся выдавать визы представителям страны-агрессорки даже после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) включила РФ в состав молодежного чемпионата мира.
Об этом в комментарии изданию The Province заявил пресс-секретарь офиса премьер-министра Канады Одри Шампу. По его словам, власти страны занимают твердую позицию в отношении невозможности участия россиян в ЧМ, пока страна-агрессорка ведет преступную войну против Украины.
Украинские болельщики напомн...
Источник: УАФ
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Премьер-министр Канады Марк Карни.
Источник: CPAC
"Как заявил премьер-министр, спортсмены из России и Беларуси не смогут выступать в Канаде от имени своих стран, пока продолжается неоправданная война против Украины. Эта позиция остается неизменной", – отметил Шампу.
Накануне стало известно, что IIHF заменила сборную Норвегии на Россию на чемпионату мира среди молодежных команд. Это было сделано после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) постановил вернуть представителей РФ в мировой хоккей.
Вердикт CAS вызвал крайне негативную реакцию ведущих национальных команд. Многие из них объявили о том, что не станут выходить на лед в матчах с агрессорами.
Хоккеисты сборной Канады.
Источник: IIHF
Молодежная сборная России по хоккею
Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею-2028, пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.
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