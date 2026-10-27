"Россиянам неприятно там находиться": украинская чемпионка Европы – о высокомерном отношении представительниц РФ, гимне для агрессора и "живых роботах"

Двукратная участница Олимпийских игр и трехкратная чемпионка Европы по борьбе Оксана Ливач 27 октября начинает путь к награде мирового первенства в Казахстане в весе до 50 кг, где вызовом для нее также станут дисциплинированные азиатки и мощные американки. Весной Оксана словно не заметила соперниц на Евро, хотя призналась, что бороться с россиянками эмоционально сложно.

В разговоре с OBOZ.UA бронзовая призерка чемпионата мира рассказала о своем третьем титуле на континенте, изнурительном полуфинале с представительницей РФ и ощущениях, когда заставляешь представительниц страны-агрессора слушать "Ще не вмерла..." Ливач также призналась, поддерживают ли Украину коллеги из-за рубежа и как не задавить себя давлением из-за результата.

Оксана Ливач. Источник: uww.org

– Визуально финал чемпионата Европы показался вам довольно легким. А какие мысли у вас были, когда вы выходили на решающую схватку с турчанкой?

– Действительно, со стороны могло показаться, что финал был довольно простым и я легко с ней справилась – чисто техническая победа. Но соперница была далеко не простой. Она – действующая бронзовая призерка чемпионата мира. Конечно, я готовилась к соревнованиям и к этой сопернице, потому что понимала: она достаточно конкурентоспособна.

И, наверное, я хорошо настроилась на этот финал. Была заряжена только на победу. И этот огонь, который я хранила до развязки, до финального свистка, потом просто выплеснулся. Мои эмоции были просто на пределе.

Оксана Ливач в финале ЧЕ-2026. Источник: uww.org

Оксана Ливач в финале ЧЕ-2026. Источник: uww.org

Я очень радовалась, что уже в третий раз подтвердила свой титул чемпионки Европы и одержала такую довольно зрелую и не зрелищную, но с большим отрывом победу. Это тоже очень важно, это уже демонстрирует определенный уровень.

И после финальной схватки я уже просто не могла сдерживать свои радостные эмоции, поэтому все так выплеснулось. И я очень была рада, что представляю Украину. Хотела, чтобы моей победе порадовалась вся Европа и весь мир. И показать, насколько сильна наша страна.

Оксана Ливач. Источник: uww.org

Оксана Ливач. Источник: uww.org

– Сейчас у нас очень сильная женская сборная, и хотелось бы, чтобы это конвертировалось и в медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. В этом году мировой форум проходит в Казахстане.

– Хотя мы блестяще выступили на чемпионате Европы, думаю, что некоторые моменты еще нужно было отшлифовать и уже готовить себя к такому вызову, как азиатки, и довольно сильные представительницы Соединенных Штатов Америки.

Оксана Ливач в финале ЧЕ-2026. Источник: uww.org

– В прошлом году вы уступили как раз представительнице Японии. Почему азиатки такие неудобные? Что с ними делать?

– Бороться, находить определенные ключи. А почему так тяжело? В двух словах и не объяснишь. Ну, например, японки отличаются своей дисциплиной, воспитанием, которое закладывается с самого детства. Это отношение, это их работа, которая также закладывается с детства. Это определенный стиль борьбы, который отличается от всех остальных – и технической базой, если так говорить. Он отточен до мельчайших деталей. Он работает просто на автомате. Можно сказать, что они как живые роботы, они очень хорошо умеют справляться с эмоциями.

И для нас это вызов – подобрать к ним ключи. Мы уже понемногу их находим. Но и для них мы тоже непростые соперницы. Они это понимают и видят, как мы растем. Чемпионат Европы в этом году показал, что наша команда прогрессирует. И могу сказать, что за этим чемпионатом мира будет очень интересно наблюдать – кто как подготовится, как подведет себя к старту.

Оксана Ливач. Источник: uww.org

Сборная Украины по борьбе вы... Источник: uww.org Развернуть

– Как не задавить себя этим давлением? Ведь после такого прекрасного чемпионата Европы на вас уже заранее будут вешать медали. Как вы выдерживаете это и готовите себя?

– Нужно переключаться. Для меня, конечно, важны все эти награды, внимание и все остальное. Это приятно и, возможно, нужно нам, спортсменам. Ведь определенная медийная сторона тоже имеет значение. Но я изо всех сил стараюсь переключиться, занять себя совершенно другими делами, которые отчасти связаны со спортом, а отчасти – нет.

Стараюсь иногда находить время для активного отдыха. Например, прогулки в горах, в лесу, какие-то игровые активности. Это позволяет постоянно поддерживать себя в форме, не выпадать из тренировочного процесса и выполнять свою работу.

Оксана Ливач. Источник: instagram.com/oksana_livach

Оксана Ливач. Источник: instagram.com/oksana_livach

– На чемпионате Европы-2026 у вас был полуфинал с представительницей РФ, которую, к сожалению, в борьбе допускают к международным соревнованиям. Как лучше настраиваться в такой ситуации, как вообще сдержаться?

– Эмоционально сложно выходить на поединки со спортсменками из России. В моем случае соперница была непростой, также действующей бронзовой призеркой чемпионата мира. Я готовилась к ней, проводила определенный анализ. На том чемпионате я старалась больше отодвинуть эмоции в сторону и понимать, что передо мной спортсмен, которому нужно совершить определенные действия, чтобы одержать победу.

Мы понимаем, что, когда выходим против спортсменов стран-агрессоров, мы выступаем не только за себя, но и за свою страну. Возможно, где-то это, наоборот, помогает нам: мы выступаем за нашу Украину, и она так поднимает дух и на каком-то уровне помогает побеждать этих атлетов. Сейчас важно не поддаваться эмоциям, когда выходишь выполнять свою работу.

Оксана Ливач в финале ЧЕ-2026. Источник: uww.org

– А есть ли провокации с их стороны? На награждении или за кулисами?

– Это крайне неприятные люди, которые ведут себя довольно высокомерно и надменно. Они нас будто не воспринимают, будто мы для них – никто. Это чувствуется. Поэтому нам нужно выходить и только побеждать их, доказывать, что мы лучше. Чемпионат Европы показал, что ни одна девушка из нашей команды не проиграла ни белорускам, ни россиянкам. Это доказывает и наглядно демонстрирует, кто чего стоит.

– Они не идут с вами на контакт?

– Нет, нет. Они нас максимально остерегаются.

Оксана Ливач. Источник: НОК

– Но у вас с россиянкой на Европе был тяжелый поединок. И в конце было видно, как она вымоталась.

– Это мой подход к схватке. Я и старалась вести поединок под постоянным прессингом, не оставлять даже малейших щелей, чтобы она могла выполнить какое-то свое действие. Хотя она и выполнила. Я допустила там некоторые технические ошибки, но в целом все время контролировала схватку и постепенно изматывала ее до конца периода. Она еще довольно хорошо держалась, но уже в конце было видно, как она вздыхала и даже не могла подняться.

Я была удивлена, что она еще немного терпела. Видно, что она еще пыталась что-то сделать. Но я была уверена, особенно после последнего действия, когда уже вела в счете, что все контролирую, все вижу. И победа была за мной.

Оксана Ливач с тренером сборной Украины. Источник: uww.org

– А какие у вас правила поведения с россиянами на награждении, ведь они попадают в призеры?

– Я максимально не обращаю на них внимания. Не контактирую. Единственное – когда мы поднимаем наш флаг на высшую ступень пьедестала и звучит наш гимн, для меня это гордость – что они слушают гимн Украины. И я понимаю, как россиянам неприятно там находиться. Но они должны стоять на этом пьедестале и слушать. Это такая приятная сатисфакция (улыбается).

Когда звучит наш гимн – это, конечно, гордость и уважение к украинским военным, которые каждый день защищают наше государство и дают нам возможность выступать и представлять нашу страну.

Оксана Ливач. Источник: uww.org

– А зарубежные коллеги все еще поддерживают?

– В большинстве своем поддерживают нас морально, можно сказать. Но постепенно забывают. Война идет уже столько времени, и они, к сожалению, не так заинтересованы, не так активны. Хочется, чтобы они больше понимали, что происходит.

– А они нормально воспринимают присутствие россиян на соревнованиях?

– Сложно ответить на этот вопрос, потому что наша организация довольно пророссийская, у власти много россиян, и они допускают их, а другие организации не имеют такого влияния. Очень позорным было решение допустить их с флагом и гимном в возрастной группе до 23 лет. Сложно… Очень сложно конкурировать с этой организацией. Но имеем то, что имеем.

Оксана Ливач. Источник: uww.org