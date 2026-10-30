Россия займет место Украины на ЧМ-2027 по хоккею? В IIHF выступили со скандальным заявлением

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон не исключил абсурдную ситуацию, при которой сборную Украины не пустят на чемпионат мира-2027 после постановления Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о немедленном возвращении России. Функционер сослался на документы, которые были приняты в 2022-м, когда агрессоров исключили из турниров.

Об этом Ларссон заявил в интервью изданию Sportbladet. Глава Шведской ассоциации хоккея отметил, что после решения CAS международная федерации оказалась в непростой ситуации и должна оперативно разобраться, как поступать с учетом возможного допуска россиян.

Хоккеисты сборной Украины. Источник: IIHF

Украинские болельщики напомн... Источник: УАФ Развернуть

"Вердикт CAS однозначен: наше решение об отстранении России является недействительным. Означает ли это, что Украина может покинуть высший дивизион чемпионата мира, а ее место займет Россия? Да. Ранее на уровне конгресса было определено, что в случае возвращения России она вернется на тот же уровень, на котором находилась прежде. Украина была последней командой, получившей право на повышение в классе. Не стоит забегать вперед, предвосхищая решения, которые будут приняты на техническом уровне", – сказал Ларссон.

Отметим, что украинцы стали вторыми в Дивизионе IA, уступив Казахстану, и завоевали путевку на ЧМ-2027 в элитном дивизионе. Наша команда должна стартовать на первенстве планеты впервые за 20 лет.

Андерс Ларссон. Источник: Sportbladet

Хоккеисты сборной России

Отметим, что Финляндия пригрозила бойкотом ЧМ-2027, если к турниру допустят сборную РФ, а его хозяин Германия увидела в участии россиян серьезные риски.

Как сообщал OBOZ.UA, в России уже потребовали от IIHF исключить сборную Украины из числа участников ЧМ-2027.