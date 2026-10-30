Россия займет место Украины на ЧМ-2027 по хоккею? В IIHF выступили со скандальным заявлением
Россию могут пустить на ЧМ по хоккею
Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон не исключил абсурдную ситуацию, при которой сборную Украины не пустят на чемпионат мира-2027 после постановления Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о немедленном возвращении России. Функционер сослался на документы, которые были приняты в 2022-м, когда агрессоров исключили из турниров.
Об этом Ларссон заявил в интервью изданию Sportbladet. Глава Шведской ассоциации хоккея отметил, что после решения CAS международная федерации оказалась в непростой ситуации и должна оперативно разобраться, как поступать с учетом возможного допуска россиян.
Хоккеисты сборной Украины.
Источник: IIHF
Украинские болельщики напомн...
Источник: УАФ
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"Вердикт CAS однозначен: наше решение об отстранении России является недействительным. Означает ли это, что Украина может покинуть высший дивизион чемпионата мира, а ее место займет Россия? Да. Ранее на уровне конгресса было определено, что в случае возвращения России она вернется на тот же уровень, на котором находилась прежде. Украина была последней командой, получившей право на повышение в классе. Не стоит забегать вперед, предвосхищая решения, которые будут приняты на техническом уровне", – сказал Ларссон.
Отметим, что украинцы стали вторыми в Дивизионе IA, уступив Казахстану, и завоевали путевку на ЧМ-2027 в элитном дивизионе. Наша команда должна стартовать на первенстве планеты впервые за 20 лет.
Андерс Ларссон.
Источник: Sportbladet
Хоккеисты сборной России
Отметим, что Финляндия пригрозила бойкотом ЧМ-2027, если к турниру допустят сборную РФ, а его хозяин Германия увидела в участии россиян серьезные риски.
Как сообщал OBOZ.UA, в России уже потребовали от IIHF исключить сборную Украины из числа участников ЧМ-2027.
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