Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать к чемпионатам мира по хоккею 2027 года молодежную и основную сборные Беларуси, а также начала переговоры о возможном возвращении российских команд. Организация намерена обсудить с заинтересованными национальными федерациями условия участия россиян в международных соревнованиях после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

В федерации пояснили, что решение по Беларуси принято с учетом принципов, утвержденных на внеочередном конгрессе IIHF в 2022 году. При этом совет организации рассмотрел вердикт Дисциплинарного совета, который частично удовлетворил апелляцию Белорусской федерации хоккея на решение от 27 июля 2026 года.

Лукашенко на хоккее

Однако Дисциплинарный совет подтвердил, что не имеет юридических оснований требовать немедленного возвращения белорусских сборных в международные соревнования.

При принятии окончательного решения IIHF также учитывала организационные обстоятельства предстоящих турниров. В частности, уже сформированные структуры соревнований, календарь матчей, продажу билетов и подготовку к проведению чемпионатов. В федерации сочли, что на этом этапе возвращение белорусских команд невозможно.

Что происходит с участием России

Отдельно IIHF прокомментировала ситуацию с российскими сборными. Федерация подтвердила, что продолжает не соглашаться с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по участию российских команд в соревнованиях под своей эгидой.

При этом организация заявила о намерении предпринять необходимые шаги для исполнения вердикта CAS. Сейчас IIHF изучает условия, которые позволили бы обеспечить безопасность и организационную устойчивость международных турниров, сохранить финансовую стабильность федерации и долгосрочные перспективы мирового хоккея.

Молодежная сборная России по хоккею

В организации подчеркнули, что должны действовать в рамках действующих правовых требований, одновременно сохраняя международные соревнования и защищая интересы хоккея в целом.

Для поиска дальнейшего решения IIHF рассматривает все возможные варианты, включая переговоры со всеми национальными федерациями, которых затрагивает этот вопрос. В их числе указана и Федерация хоккея России.

Российский флаг на хоккее

Как сообщал OBOZ.UA, сразу шесть европейских хоккейных федераций выступили против проведения матчей своих национальных сборных с командой России на чемпионате мира 2027 года, который должен состоятся в Германии. К бойкоту присоединились Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Чехия и Латвия после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), открывшего российским хоккеистам путь на международные соревнования.