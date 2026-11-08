Россия официально заменила Норвегию на чемпионате мира по хоккею U-20

Международная федерация хоккея (IIHF) начала процедуру возвращения сборной России на молодежный чемпионат мира 2027 года, который пройдет в канадском Эдмонтоне. Швейцарская федерация хоккея получила обновленное расписание турнира, где российская команда, заняв место Норвегии, после перераспределения участников отправится в первый дивизион группы А.

Сборная Норвегии по хоккею U-20

Решение о включении России в турнир последовало после недавнего вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). IIHF направила национальным федерациям скорректированный календарь соревнований, предусмотрев возвращение российской молодежной сборной, которая не участвовала в предыдущих розыгрышах.

Молодежная сборная России по хоккею

В обновленном распределении Россия получила десятое место в элитном дивизионе. Именно эту позицию ранее занимала Норвегия, поэтому скандинавская сборная теперь должна выступить в первом дивизионе группы А.

Российские болельщики на хокке

Чемпионат мира U-20 начнется 26 декабря 2026 года в Эдмонтоне. Согласно новому расписанию, сборная Швейцарии должна встретиться с Россией 27 декабря. Стоит отметить, что на официальном сайте турнире, календарь пока не изменен.

Старый календарь ЧМ-2027 U-20

Однако швейцарская федерация хоккея (Swiss Ice Hockey) официально заявила, что ее молодежная команда не будет играть против россиян на предстоящем турнире.

Решение принял совет директоров организации после обсуждения спортивных, политических и общественных последствий возможного матча. При рассмотрении вопроса федерация также учитывала позицию представителей швейцарского хоккея.

В заявлении Swiss Ice Hockey отмечается, что отказ от игры связан с продолжающимся конфликтом в Украине и нынешними обстоятельствами. При этом швейцарская сторона подчеркнула, что не собирается отказываться от участия в чемпионате мира.

Сборная Швейцарии по хоккею

Таким образом, бойкот касается исключительно матча против российской сборной. Швейцария намерена выступить на турнире в Эдмонтоне, несмотря на принятое решение не встречаться с командой России.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне IIHF приняла решение не допускать к чемпионатам мира по хоккею 2027 года молодежную и основную сборные Беларуси, а также начала переговоры о возможном возвращении российских команд. Организация намерена обсудить с заинтересованными национальными федерациями условия участия россиян в международных соревнованиях после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).