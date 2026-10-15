Россия наплевала на все запреты: Донецк и Крым участвуют в чемпионате РФ, а Украина протестует

Несмотря на все международные нормы и правила, в список участников чемпионата России по шахматам этого года вошли игроки с оккупированных РФ украинских территорий. Речь идет о женской команде Донецкой области, представляющей так называемую "ДНР", и мужской команде Крыма, заявленных на первенство по рапиду и блицу в Сочи.

Турнир в Краснодарском крае имеет рейтинг Международной шахматной федерации. Хотя еще в июне 2026 года ФИДЕ уже наказала российскую федерацию трехлетним отстранением из-за того, что страна-террористка продолжала работу на захваченных территориях Украины. Она опиралась на решение. Но, судя по всему, руководители в Москве не собираются ни с кем считаться.

Чемпионат России по шахматам. Источник: ФШР

Украина уже выразила протест против действий РФ в данной ситуации. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора ФШУ по международным связям Питер Хейне Нильсен.

"Чемпионат России по рапиду и блицу, который начинается в Сочи, вновь включает команды из незаконно оккупированных частей Украины. Это нарушает Устав ФИДЕ, её этические нормы, а также решение Спортивного арбитражного суда (CAS)", – отметил Нильсен на своей странице в Facebook.

"Особого внимания заслуживает команда, представляющая Донецк и носящая название "Дружба народов России". Помимо смешивания шахмат с политикой, название выглядит абсурдным, ведь Россия продолжает убивать мирных жителей Донецкой области, которую пытается незаконно захватить с 2014 года", – добавил накануне Нильсен.

Список участников чемпионата РФ. Источник: facebook.com/peter.h.nielsen.12

Однако, судя по всему, Международная шахматная федерация не спешит реагировать на нарушение всех правил и норм. Ведь 15 октября на странице заместителя исполнительного директора ФШУ появился другой пост.

"Российский чемпионат по быстрым шахматам стартовал в Сочи, и в нём принимают участие игроки, представляющие незаконно оккупированные регионы Украины — Крым и Донецк. Это нарушает международное право, Уставы МОК и ФИДЕ, а также решения ФИДЕ и CAS. Однако на сегодняшний день событие все еще рассматривается ФИДЕ, и Украинская федерация шахмат не получила ни одного ответа от официального отделения ФИДЕ относительно нашего официального протеста", — написал возмущенный Нильсен.

Питер Хейне Нильсен. Источник: facebook.com/peter.h.nielsen.12

"Во время своей предвыборной кампании нынешний президент ФИДЕ Тимур Турлов обещал, что его руководство будет основываться на международном праве и уважении к решениям CAS. Однако, к сожалению, это, похоже, не так. Мы призываем ФИДЕ немедленно отреагировать. Через несколько дней начнутся командные соревнования с участием команд из Крыма, Луганска и Донецка", — подытожил Нильсен.

Отметим, что в марте Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Российскую шахматную федерацию прекратить любую деятельность на временно оккупированных территориях Украины и предоставил на выполнение своего решения 90 дней. Однако страна-террористка ничего не предприняла в установленный срок, поэтому ФИДЕ приостановила членство ФШР до июня 2029 года.

Россия собирает на чемпионат... Источник: facebook.com/peter.h.nielsen.12 Развернуть

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