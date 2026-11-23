Россия хочет устроить издевательство над Украиной с возращением на ЧМ по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) пытается добиться исключения сборной Украины их числа участников чемпионата мира 2027 года и занять ее место. При этом позиция Международной федерации IIHF в отношении допуска РФ по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) остается неизменной.

Об этом заявил спортивный директор Федерации хоккея Украины (ФХУ) Юрий Кириченко в интервью Front Office Sports. По его словам, россияне пытались занять место норвежской команды с молодежного ЧМ-2027, однако IIHF столкнулась с бойкотом допуска представителей страны-агрессорки.

Сборная Украины по хоккею. Источник: IIHF

"После решения CAS и попыток исключить Норвегию из высшего дивизиона молодежного ЧМ я спросил IIHF, не планируют ли они провернуть то же самое с нами в мае. В ответ – тишина. Так что ответ на свой вопрос я получил. По имеющейся у меня информации, в России прекрасно осознают всю специфику ситуации: их цель – не просто попасть на чемпионат мира, а занять именно место Украины. Мы мечтаем о том, чтобы было принято новое решение о запрете на участие России – это помогло бы нам избежать проблем в будущем", – сказал Кириченко.

Юрий Кириченко. Источник: Facebook Юрия Кириченко

Напомним, что "сине-желтых" могут заменить на россиян на ЧМ из-за пункта регламента: представителей РФ после снятия санкций должны вернуть в элиту вместо команды, которая вышла со второго места дивизиона IA, которой и стала Украина. Наша сборная должна стартовать на турнире впервые за 20 лет.

В конце октября CAS удовлетворил апелляцию ФХР на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований и постановил вернуть их в турниры. В ответ европейские федерации объявили массовый протест против допуска РФ, пригрозив бойкотировать матчи с ними. А Канада не выдала российским хоккеистам визы для въезда в страну, где и пройдет молодежный ЧМ.

Состав участников ЧМ-2027 по хоккею. Источник: IIHF

Российских хоккеистов могут вернуть на ЧМ.

Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS. Кроме того, Россию все же не допустили к молодежному ЧМ.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.