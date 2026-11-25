Песков признался в "беспрецедентно сложной ситуации" в России после решения МОК и стал посмешищем

Пресс-секретарь главаря РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские государства препятствуют участию российских спортсменов в международных соревнованиях, отказывая им в выдаче виз. По его словам, решения Международного олимпийского комитета (МОК) и спортивных федераций о допуске представителей России не всегда выполняются на национальном уровне.

Представитель Кремля прокомментировал ситуацию, отвечая на вопрос о возможном отстранении европейских стран за нарушение правил МОК.

"Мы видим, что пока вряд ли можно об этом говорить. Мы видим, что МОК и решения многих федераций в пользу наших спортсменов саботируются откровенно на национальном уровне, то есть государства заявляют о том, что они не будут давать визы", – сказал Песков.

Песков заявил, что в РФ намерены продолжать работу над возвращением спортсменов на международные соревнования, но призвал не торопиться с решениями, которые могут навредить их интересам.

"Ситуация сложная, она беспрецедентная, требует дополнительных усилий, но, опять же, очень терпеливых действий. Главное – не навредить для нас интересам наших спортсменов. Главное – им помочь скорее начать выступать на международных соревнованиях", – отметила говорящая голова Кремля.

Дмитрий Песков

Заявление представителя Кремля вызвало бурные насмешки в комментариях. Пользователи начали стебаться, обсуждая эффективность действий своей власти. Кроме того, в сети указали на отсутствие конкретных мер, которые могли бы помочь спортсменам получить возможность выступать за рубежом.

"Как сказать так, чтобы ничего не сказать", – написал один из читателей.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другие комментаторы напомнили, что выдача виз находится в компетенции национальных правительств, и поставили под сомнение возможность добиться изменения их решений исключительно через спортивные организации.

"Что значит незаконно? Любое государство вправе самостоятельно принимать решение о выдаче визы и ни перед кем не отчитываться", – отметил пользователь.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

В ответ на это другой участник обсуждения указал, что вопросы следовало бы решать с международными федерациями, которые проводят соревнования в странах, отказывающих российским спортсменам в визах.

Некоторые читатели также обратили внимание на отсутствие в выступлении Пескова конкретных предложений и сроков решения проблемы. В частности, один из пользователей поинтересовался, какие практические шаги предпринимаются для возвращения российских атлетов на международные турниры.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Как сообщал OBOZ.UA, семь государств Евросоюза потребовали немедленно прекратить выдачу виз российским и белорусским спортсменам, которым международные федерации постепенно разрешают возвращаться на соревнования. Инициативу поддержали Дания, Швеция, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.