Песков назвал "тупиковой ситуацией" произошедшее со сборной России по хоккею

Пресс-секретарь главаря России Дмитрий Песков прокомментировал отказ нескольких национальных федераций играть против российских хоккеистов после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Он признал, что Международная федерация хоккея (IIHF) пока не понимает, как разрешить возникшую проблему.

"Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая. И об этом говорит сама Международная федерация. Пока никто не знает, что делать, но очевидно, что надо терпеливо продолжать работать", – заявил Песков в интервью придворному пропагандисту Путина Павлу Зарубину.

Песков дал интервью Павлу Зарубину

30 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение IIHF об отстранении российских сборных от международных соревнований.

Российские болельщики

После вердикта Международная федерация хоккея выразила несогласие с решением арбитража. При этом организация сообщила, что изучит условия возможного возвращения российских команд с учетом безопасности турниров, финансовой стабильности и интересов международного хоккея.

Молодежная сборная России по хоккею

Против участия сборной России в соревнованиях выступили федерации Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Чехии. Их представители заявили о нежелании проводить матчи с российской командой. В Латвии отказ от встреч с российскими сборными закреплен на законодательном уровне.

Россию могут пустить на ЧМ по хоккею

Накануне IIHF приняла решение не допускать к чемпионатам мира по хоккею 2027 года молодежную и основную сборные Беларуси, а также начала переговоры о возможном возвращении российских команд.