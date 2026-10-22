Путин поставил "главную цель" для РФ и стал посмешищем у российских болельщиков

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Владимир Путин поручил добиться возвращения российских спортсменов на международные соревнования под национальным флагом. По его словам, конечная задача заключается в том, чтобы после побед представителей РФ на турнирах звучал российский гимн.

Дегтярев рассказал о планах во время выступления с отчетом о работе на посту главы ОКР. Он сообщил, что Россия добивается отмены ограничений для своих спортсменов и возвращения национальных сборных на международные старты.

"Наша главная цель, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин, это чтобы каждый спортсмен имел возможность выступать за рубежом на международных соревнованиях как член национальной команды России, под российским флагом. А после победы чтобы все слушали российский гимн", – заявил Дегтярев в интервью пропагандистам из "Матч ТВ".

Дегтярев и Путин

Такое решение Путина вызвало истерику у российских болельщиков. В комментариях к публикации они напомнили, что российские спортсмены раньше выступали под национальным флагом, а нынешние ограничения связаны в том числе с решениями, принятыми в предыдущие годы.

Владимир Путин

"Так у нас все это было: и гимн, и флаг, и победы", – написал один из пользователей.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другой комментатор обратил внимание на то, что российские власти теперь ставят задачу вернуть условия, которые существовали до введения ограничений. "Ну точно, господин Путин самостоятельно создает проблемы, чтобы потом отдавать громкие распоряжения о решении этих проблем", – говорится в комментарии.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Некоторые фанаты из РФ также вспомнили о допинговых скандалах и событиях 2022 года, которые повлияли на положение российского спорта на международной арене.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Другие высмеяли саму формулировку о цели, поставленной президентом, и усомнились в том, что подобные заявления способны ускорить возвращение российских сборных.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru

В комментариях прозвучали и вопросы о том, почему для решения проблемы требуется отдельное поручение главы государства. Один из болельщиков поинтересовался, существуют ли аналогичные заявления у министров спорта других стран.

Комментарии болельщиков. Источник: sports.ru