ПСЖ принял решение избавиться от футболиста сборной Украины – медиа

Французский "Пари Сен-Жермен" больше не рассчитывает на центрального защитника сборной Украины Илью Забарного и готов рассмотреть продажу нашего футболиста. Несмотря на все усилия, руководство и тренерский штаб действующих победителей Лиги чемпионов разочаровались в игроке.

Об этом информирует портал Foot Parisien. По данным издания, ПСЖ хочет избавиться от нашего соотечественника уже в зимнее трансферное окно. Забарный, который великолепно проявил себя в "Борнмуте", заинтересовал многие клубы английской Премьер-лиги.

Илья Забарный стал игроком ПСЖ в 2025-м. Источник: ФК ПСЖ

Забарный (крайний слева) в с... Развернуть

Отмечается, что интерес к украинцу сохраняют "Ливерпуль", который тренирует екс-наставник "Борнмута" Андони Ираола, лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". Вероятно, парижане попытаются отбить 67 миллионов евро, который были заплачены "вишням" за Забарного.

Напомним, Илья перешел в ПСЖ летом 2025 года. Он сыграл 39 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В минувшем сезоне украинец был вторым в команде по игровому времени в чемпионате Франции, а в нынешнем он всего дважды выходил на поле в национальном первенстве и Лиге чемпионов.

Луис Энрике. Источник: ФК ПСЖ

Забарный с Суперкубком Европы. Источник: instagram.com/illiazabarnyi/

Как сообщал OBOZ.UA, футболист сборной Украины Виталий Миколенко покинул расположение команды и вернулся в английский "Эвертон".