"Проукраинские, все нацисты": путинист Фетисов закатил истерику из-за недопуска России на ЧМ по хоккею U-20

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выдал отборный бред об отказе Канады впускать российских хоккеистов на молодежный чемпионат мира-2027. Депутат Государственной думы обвинил во всем "проукраинское лобби" и закатил настоящую истерику из-за решения властей страны, которая примет турнир в конце декабря.

Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил тррадиционные нелепые нарративы Кремля о нацистах, которые "не пускают наших мальчишек".

Путин и Фетисов. Источник: РБК

Украинские болельщики вывесили плакат о РФ

"Канада, которая придумала хоккей, не пускает наших мальчишек, которые мечтали сыграть на чемпионате мира. При этом половина из них играет в канадских джерси. Вы что творите? Никакие нормы не работают. Идет большая игра. Канадское лобби очень сильное, проукраинские, все нацисты туда уехали. Надеюсь, что 28-й год будет годом наших молодых ребят и они сумеют сыграть под национальным флагом", – сказал Фетисов.

Напомним, Международная федерация хоккея IIHF отказалась выполнять постановление Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) и допускать все российские сборные к своим турнирам. Это произошло после массового бойкота ведущих хоккейных федераций, а также отказа Канады пускать представителей РФ в свою страну на молодежный ЧМ.

Сборная России по хоккею. Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Канады Марк Карни. Источник: CPAC

Позже стало известно, что два судьи, рассматривавших дело РФ, посещали Москву. Затем IIHF подала апелляцию на решение CAS.

Как сообщал OBOZ.UA, хозяйка чемпионата мира-2027 по хоккею Германия выступила против приезда сборной РФ на турнир.