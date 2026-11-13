Пробили 100 очков: в чемпионате Украины сыграли самый результативный матч сезона. Кто выиграл битву Суперлиги GGBET

"Нико-Баскет" взял реванш у "Черкаських Мавп" за поражение на старте сезона. Николаевцы уверенно обыграли соперника, проведя самый результативный матч в текущем регулярном чемпионате Суперлиги GGBET.

Команды обменялись удачными дальними бросками, задав высокую планку противостоянию таким жарким стартом. И первая четверть точно не разочаровала, особенно интересно было поклонникам игры с периметра, поскольку дальняя артиллерия стала главным оружием.

Хозяева реализовали четыре трехочковых, гости же ответили еще лучше – шесть точных бросков издали, которые во многом позволили подопечным Валентина Берестнева завладеть лидерством и удерживать его до финальной сирены.

Николаевцы продолжили активно и, главное, успешно атаковать из-за дуги. Благодаря невероятной результативности Симпсона и Мартина, которые на двоих реализовали 11 трехочковых, гости постоянно наращивали преимущество, не позволяя хозяевам даже попробовать перехватить инициативу.

Дмитрий Нагорный искал возможности переломить ход матча, однако "Нико-Баскет" спокойно довел последнее противостояние игрового дня до самой результативной победы в текущем сезоне – 75:106.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

"Черкаськи Мавпы" – "Нико-Баскет" – 75:106 (24:28, 13:30, 16:27, 22:21)