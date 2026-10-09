"Возвращаться в Украину? Это пока не точно": Магучих раскрыла свои планы на новый сезон

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих намерена в ближайшие два месяца провести насыщенный тренировочный сбор в США. 25-летня легкоатлетка подтвердила, что начинает готовиться к будущему сезону и, в частности, к чемпионату Европы в помещениях.

Об этом Магучих заявила в комментарии "Суспильне Спорт". Кроме того, первая в истории абсолютная чемпионка мира в своей дисциплине пока не знает, будет ли возвращаться в этот период в Украину. При этом само континентальное первенство состоится в начале марта в Валенсии.

Магучих с украинским флагом

"На самом деле с 15 октября у меня уже начинается тренировочный сбор и подготовка к зимнему сезону. Главный старт – чемпионат Европы в помещении, я планирую там выступить. Возможно, буду возвращаться в Украину, но это пока не точно. Пока знаю, что два месяца – ноябрь и декабрь – проведу на тренировочной базе Red Bull в Лос-Анджелесе. Едем на разведку, чтобы посмотреть, как там дела, ведь Олимпийские игры не за горами, осталось полтора года", – сказала Магучих.

Магучих вписала свое имя в историю.

Ярослава Магучих. Источник: instagram.com/rosya_dp

7 октября в Киеве на "Площади звезд" Ярослава получила свою награду. Она также рассказала о том, как в сети распространяется информация с кликбейтными заголовками. Кроме того, спортсменка сообщила, что начинает подготовку к зимнему сезону.

В то же время Магучих пожаловался на неоправданный хейт со стороны украинцев. Спортсменка также объяснила свой отказ от длительных тренировок за границей.

Ярослава Магучих с тренеркой... Источник: instagram.com/tatianastepanova7039/ Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) объявила претендентов на звание лучших спортсменов сезона среди мужчин и женщин, не включив в список Ярославу Магучих.