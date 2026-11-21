Занять место Украины. Появилась новая информация с допуском России к чемпионату мира по хоккею

Российская хоккейная сборная может не просто вернуться на международные турниры, но и получить место Украины в элитном дивизионе чемпионата мира 2027 года. Спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко рассказал, что Международная федерация хоккея (IIHF) не исключает подобного сценария, а ее руководство отказалось отвечать на соответствующий вопрос украинской стороны.

В интервью американскому изданию Front Office Sports Кириченко сообщил, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в октябре IIHF предприняла шаги для возвращения российских команд в международные соревнования. По его словам, публично организация критиковала вердикт CAS, однако ее дальнейшие действия свидетельствовали о подготовке к допуску России.

Юрий Кириченко. Источник: Кадр из видео

В качестве примера представитель украинской федерации привел ситуацию с молодежным чемпионатом мира, который пройдет в декабре в Канаде. По его словам, IIHF направила Норвегии информацию о необходимости отказаться от участия в турнире, поскольку планировала вернуть Россию в элитный дивизион, а норвежскую сборную перевести в первую группу.

Кириченко утверждает, что соответствующие уведомления поступали в выходные дни, причем первоначальное решение вскоре сопровождалось новым письмом с предложением обсудить измененный состав участников и формат соревнований. В украинской федерации расценили такую последовательность действий как попытку провести изменения без достаточного времени для реакции других стран.

Отдельное беспокойство Киева вызывает чемпионат мира среди мужских сборных, который состоится в мае 2027 года в Германии. Украина впервые с 2007 года выступит в элитном дивизионе, завоевав это право по спортивному принципу.

Сборная Украины по хоккею

Кириченко рассказал, что после решения CAS обратился к спортивному директору IIHF Киму Педерсену и главному юристу организации Эшли Элерт с вопросом, не собираются ли они применить к Украине тот же сценарий, что и в молодежных соревнованиях с Норвегией. Однако представители международной федерации не дали ответа.

По информации украинского функционера, в России также рассматривают возможность не просто возвращения на чемпионат мира, а участия вместо украинской сборной.

"Они хотят не просто попасть на чемпионат мира, но и занять место Украины", – отметил Кириченко, описывая известную ему позицию российской стороны.

Сборная России по хоккею

Он также сообщил, что немецкая федерация хоккея выразила поддержку Украине и пообещала предпринять все возможные меры, чтобы российская команда не появилась на турнире.

По словам Кириченко, правительство Германии также не заинтересовано в приезде российских хоккеистов из-за возможных проблем с безопасностью. В стране сейчас проживает большое количество украинцев, а одновременное присутствие российских и украинских болельщиков возле арен может создать дополнительные риски.