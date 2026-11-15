Португалия в первом матче без завершившего карьеру Роналду потерпела крупнейшее поражение за 105 лет. Видео

Сборная Португалии уступила Дании со счетом 1:4 в пятом туре Лиги наций УЕФА. Это поражение стало самым крупным для португальских футболистов в официальных домашних матчах за всю 105-летнюю историю национальной команды.

Встреча состоялась 14 ноября в Браге. Она стала первой после официального объявления Криштиану Роналду об уходе из сборной. О завершении выступлений за национальную команду 40-летний нападающий сообщил 5 ноября.

Перед матчем португальцы почтили память выступлений своего бывшего капитана. Футболисты вышли на разминку в футболках с седьмым номером, а на седьмой минуте встречи болельщики устроили Роналду овацию.

В честь Роналду устроили перфоманс

Однако сама игра завершилась крупным поражением хозяев. Счет на 43-й минуте с пенальти открыл полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хейбьерг. Сразу после перерыва Расмус Хейлунн забил два мяча: на 50-й и 57-й минутах. На 75-й минуте Йоаким Андерсен довел преимущество гостей до четырех голов.

Португальцы смогли ответить лишь в компенсированное время. На 90+4-й минуте Бернарду Силва забил единственный мяч своей команды.

Поражение от Дании установило сразу несколько антирекордов. Впервые за 105 лет существования сборная Португалии проиграла домашний официальный матч с разницей в три или более мяча. Кроме того, национальная команда впервые пропустила четыре гола в домашней официальной встрече.

Португалия пропустила 4 гола от Дании

Также это худший результат португальцев за время выступлений в Лиге наций. До встречи с Данией команда ни разу не проигрывала в этом турнире с разницей более чем в один мяч.