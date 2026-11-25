Португалия – Украина: все подробности матча отбора на ЧМ-2027 по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу в четверг, 26 ноября,Э проведет очередной матч решающего этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2027 года. "Сине-желтые" под руководством Айнарса Багатскиса отправятся на выезд в Португалию, где встретятся с метной с местной национальной командой.

Игру принимает спортивно-конференц центр в Матозиньюше. Смотрите на OBOZ.UA онлайн-видеотрансляцию матча Португалия – Украина. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Кроме нашего сайта прямой эфир можно будет увидеть на канале "Суспильне Спорт" и сервисе "Киевстар ТВ". Трансляция общественного вещателя доступна на его полртале и платформе MEGOGO.

Украинцы празднуют победу. Источник: FIBA

ПРОГНОЗ НА ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Фаворитами противостоянию считаются гости. Ставки на победу украинцев принимаются с коэффициентом 1,70. А показатели на успех португальской сборной достигают уровня 2,01.

СОСТАВЫ НА ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Португалия: Энтони да Силва, Антониу Монтейру Лукас, Кандиду Са, Даниэл Релван, Диогу Бриту, Диогу Вентура, Франсишку Амаранте, Гонсалу Делгаду, Мигел Кейруш, Нуну Са, Рафаэл Лижбуа Сантуш, Рикарду Монтейру, Траванте Уильямс, Владислав Войцо.

Баскетболисті сборной Португалии. Источник: FIBA

Украина: Максим Шульга, Александр Ковляр, Егор Сушкин, Илья Тыртышник, Денис Лукашов, Алексей Соловьев, Александр Липовой, Александр Кобзистый, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Даниил Шелист, Ростислав Новицкий, Дмитрий Скапинцев.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главній тренер сборной Украины:

– Португальцы много лет играют вместе, они знают друг друга. Им очень нравится представлять свою страну, играть вместе, и они умеют играть. Их летняя победа над Испанией что-то да значит. Они знают, как играть, и недооценивать их нельзя. Эта команда, особенно дома, имеет хорошие габариты, хороший опыт, хороших снайперов, хороших больших. Они знают, как играть, – вот что о них можно сказать. Но нам нужно прежде всего сосредоточиться на себе. Это главное.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы захватили лидерство в группе после первых игровых дней второго этапа квалификации. Три лучшие команды получат путевки на первенство.

Турнирная таблица группы I. Источник: FIBA

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2025. Отбор

Украина – Португалия – 77:79 (16:26, 16:21, 27:15, 18:17)

Португалия – Украина – 60:88 (17:24, 15:17, 18:30, 10:17)