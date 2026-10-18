Поражение "Черкаських Мавп" и победа "Запорожья". Результаты Суперлиги GGBET 18 октября

В воскресенье, 18 октября, в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные матчи в Суперлиге GGBET. БК "Запорожье" одержал четвертую победу подряд. В воскресенье, 18 октября, подопечные Евгения Исакова уверенно обыграли "Волынь" (57:76), хотя в ходе матча уступали. Лучане завершили домашний тур с двумя поражениями.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Луцк, Волынская ОДЮСШ

"Волынь" – "Запорожье" 57:76 (24:14, 17:20, 10:20, 6:22)

"Волынь":Король (8 + 2 подбора + передачи), Троцик (0), Никитин (14 + 6 подборов), Климов (9 + 2 подбора + 2 передачи), Товкач (7 + 12 подборов) – стартовый состав; Ловингс (11 + 2 подбора + 2 передачи), Кабанов (2 + 2 подбора), Безима (6 + 3 подбора + 4 подбора), Третьяк (0 + 3 подбора), Панасюк (0).

Запорожье:Николайчук (9 + 8 подборов), Пауэлл (12 + 15 подборов), Илеледжи (26 + 7 подборов), Мартынов (9 + 3 подбора + передачи), Буц (8 + 10 подборов + 3 передачи) – стартовый состав; Величко (4 + 1 подбор), Киктев (2 очка), Петренко (6 + 3 подбора), Климанов (0).

"Волынь" – "Запорожье". Источник: ФБУ

Ключевые моменты матча

Ко второму матчу в рамках игрового уик-энда "Волынь" подошла с потерей: травмулся лидер команды Тадж Твитт. Зато у "Запорожья" было заметно меньше времени на отдых после вчерашнего противостояния с БК "Ровно".

Хозяева успешно начали игру: они лучше бросали, агрессивнее атаковали и довольно активно набирали очки с периметра (4/10 в начале матча) и завершили первую четверть с десятиочковым преимуществом. Это не остановило Запорожье, и уже в следующей четверти подопечные Евгения Исакова сравняли счет, но на большой перерыв в статусе лидера ушли все же волыняне – 41:34.

После перерыва гости полностью перехватили инициативу и изменили ход игры. Атака "Волыни" сломалась: местная команда за всю вторую половину матча набрала лишь 16 очков. Зато "Запорожье" выполнило свою работу и спокойно довело поединок до своей четвертой победы подряд.

Герой матча

Джонатан Илеледжи. За 30 минут на площадке набрал 26 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 результативные передачи. Показатель эффективности – 26 (самый высокий в игре).

"Волынь" — "Запорожье". Источник: ФБУ

Статистика матча

56:42 – подборы в пользу Запорожья, в том числе 19 на чужом щите против 13.

32/28 – преимущество Запорожья по очкам из "краски".

12:10 – больше потерь было у "Волыни", из которых "Запорожье" набрало 8 очков.

19:12 – в борьбе запасных победила "Волынь". Больше всего очков с скамейки принес Ловингс – 11 очков.

Харьковские Соколы – Черкасские Мавпы. Источник: ФБУ

18 октября в спортивном комплексе "Венето" в Киеве в рамках регулярного чемпионата Суперлиги GGBET "Харьковские Соколы" обыграли "Черкасских Мавп" со счетом 105:57. "Соколы" выиграли три четверти подряд и одержали вторую победу в сезоне, вторую подряд.

"Харьковские Соколы" – "Черкасские Мавпы" 105:57 (22:15, 30:14, 32:9, 21:19)

Харьковские Соколы:Сушкин 14 очков + 2 подбора + 11 передач, Романица 17 + 20 подборов + 3 передачи, Соловьев 24 + 5 подборов + 2 передачи, Лищина 7 + 3 подбора + 2 передачи + 5 перехватов, Сандул 7 + 4 подбора + 3 передачи – стартовый состав; Клебан 16 + 4 подбора + 1 передача, Змиевский 4, Хохоник 10 + 6 подборов + 7 передач, Безима 6 + 1 подбор + 1 передача.

"Черкасские Мавпы":Телли – 11 очков + 4 подбора + 5 передач, Марченко – 9 + 1 подбор + 1 передача, Голенков – 7 + 5 подборов + 1 передача, Коровяков 9 + 3 подбора + 4 передачи, Верещака 5 + 5 подборов + 3 передачи – стартовый состав; Войденко 1 + 1 перехват, Фесун 6 + 2 подбора + 1 передача, Упир 7 + 1 подбор + 3 передачи, Саенко 2 + 2 подбора.

Ключевые моменты матча

"Соколы" вышли вперед уже в первой четверти – 22:15, а дальше каждый следующий отрезок давался им легче, чем предыдущий: 30:14 во второй десятихвилинке и 32:9 в третьей, после которой преимущество выросло до максимальных 51 очка. Заключительную четверть команды провели ровно, 21:19.

Разница определилась благодаря броскам с дистанции: харьковские "Соколы" забили 19 трехочковых из 44 попыток, черкасские "Мавпы" – лишь 2 из 16. При этом 7 точных из 10 на счету Алексея Соловьева, который стал самым результативным в матче с 24 очками.

Под щитами преимущество тоже было на стороне "Соколов" – 50 подборов против 27, а также 12:0 по очкам второго шанса. Артем Романица оформил дабл-дабл с 20 подборами, 17 из которых на своем щите. В организации атак "Соколы" сделали 30 передач против 18: 11 ассистов отдал Егор Сушкин, еще 7 – Андрей Хохоник.

Скамейка запасных "Соколов" принесла 36 очков, из них 16 набрал Дмитрий Клебан. Денис Клевзуник и Вадим Заплотинский на площадку не выходили.

Харьковские "Соколы" – Черкасские "Мавпы". Источник: ФБУ

Герой матча

Артем Романица. За 32:48 набрал 17 очков при 6/9 с игры и собрал 20 подборов, 17 из них на своей половине, добавив 3 передачи. Показатель эффективности – 32, самый высокий в матче

Цифры матча

51 – максимальный отрыв "Харьковских Соколов".

20 – подборов Артема Романицы.

19/44 – трехочковые "Соколов"; у "Черкасских Мавп" – 2/16.

36 – очки скамейки запасных "Соколов".

30 – передачи "Соколов" при 14 потерях.

12:0 – очки второго шанса в пользу "Соколов".

2/3 – баланс "Харьковских Соколов" в чемпионате. "Черкасские Мавпы" – 1/1.