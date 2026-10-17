Умер знаменитый российский супертяж-чемпион по прозвищу "Русский Тайсон", которого избили в Берлине

Знаменитый российский боксер Денис Бойцов скончался в возрасте 40 лет. О смерти бывшего претендента на чемпионский титул в супертяжелом весе 17 октября сообщило автономное учреждение "Центр физкультурных и спортивных мероприятий" Орловской области, откуда спортсмен был родом.

Денис Бойцов умер. Источник: «Центр физкультурных и спортивных мероприятий» Орловской области Развернуть

Бойцов считался одним из перспективных представителей супертяжелого дивизиона в начале 2010-х годов. За скорость, силу удара и большое количество досрочных побед он получил прозвище "Русский Тайсон". Боксер провел на профессиональном ринге 37 поединков, одержал 36 побед, 27 из которых завершил нокаутом.

Денис Бойцов

Денис родился 14 февраля 1986 года в Орле и начал заниматься боксом в пятилетнем возрасте. В любительской карьере он выиграл чемпионат мира среди юниоров в 2004 году, после чего перешел в профессионалы.

Денис Бойцов. Источник: Чемпионат.ком

В 18 лет Бойцов подписал контракт с немецкой промоутерской компанией Universum Box-Promotion и продолжил карьеру в Германии. В 2006 году он завоевал молодежный титул WBC, а в 2009-м стал обладателем интерконтинентального пояса WBA и европейского титула WBO.

Денис Бойцов в 2006 году он... Развернуть

К 2013 году россиянин выиграл 33 боя подряд и получил статус обязательного претендента на титул WBO, которым владел украинец Владимир Кличко. Однако встретиться с Кличко Бойцову не удалось. 23 ноября 2013 года он потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив австралийцу Алексу Леапаи единогласным решением судей. В том поединке россиянин дважды оказывался в нокдауне.

После поражения Бойцов сменил промоутерскую компанию и выиграл еще три боя. Последний поединок он провел 21 марта 2015 года, когда победил бразильца Ирену Бета Косту техническим нокаутом.

Денис Бойцов (справа)

Что произошло с Бойцовым в Берлине

3 мая 2015 года боксера нашли без сознания в тоннеле берлинского метро между станциями Bismarckstraße и Wilmersdorfer Straße. У него диагностировали тяжелые травмы головы и рук, а также отек мозга. Врачи провели операцию и ввели спортсмена в искусственную кому.

Денис Бойцов был госпитализирован. Источник: starhit

Обстоятельства происшествия остались предметом споров. Немецкие правоохранительные органы расследовали случившееся, однако установить все обстоятельства произошедшего не удалось. По одной из версий, Бойцов упал на пути. Его близкие, в том числе супруга Ольга, настаивали на криминальной версии и сообщали об угрозах, которые ранее поступали боксеру.

Жена боксера с дочкой. Источник: Кадр из видео

Бойцов выжил, но последствия травм оказались необратимыми. Он утратил способность самостоятельно ходить и говорить, перенес несколько операций и проходил длительную реабилитацию сначала в Германии, а затем в России.

Денис Бойцов проходил реабилитацию в России. Источник: Чемпионат.ком

После нападения спортсмен больше не возвращался на ринг. Последние годы он жил в России, где продолжал восстанавливаться после тяжелых повреждений.