Умер легендарный трехкратный чемпион мира по боксу

Вильфредо "Базука" Гомес, один из самых результативных нокаутеров в истории профессионального бокса, скончался 10 октября в возрасте 69 лет, сообщает The Ring. Пуэрториканец, завоевавший чемпионские пояса в трех весовых категориях, провел на профессиональном ринге 48 поединков и одержал 44 победы, 42 из которых завершил нокаутом.

В последние две недели жизни Гомес находился в больнице из-за проблем с дыханием. За несколько дней до его смерти сын боксера обратился к друзьям и поклонникам семьи с просьбой молиться за здоровье отца. Официальный медицинский диагноз не сообщался. У легендарного чемпиона остались жена и четверо детей.

Вильфредо «Базука» Гомес (2012 год)

Гомес родился 29 октября 1956 года в небогатом районе неподалеку от Сан-Хуана. В юности он добился успехов в любительском боксе, представлял Пуэрто-Рико на Олимпийских играх 1972 года, а в 1974-м выиграл первый чемпионат мира среди любителей, который проходил в Гаване.

Вильфредо Гомес (1982 год)

На профессиональном ринге пуэрториканец быстро заявил о себе. В мае 1977 года он завоевал титул WBC во втором легчайшем весе, победив южнокорейца Юм Дон Кюна техническим нокаутом в 12-м раунде. В дальнейшем Гомес неоднократно защищал чемпионский пояс, побеждая в том числе Рояла Кобаяси и Леонардо Круса.

Одним из наиболее известных боев в его карьере стала встреча с мексиканцем Карлосом Сарате в октябре 1978 года. Оба боксера до этого не знали поражений и славились нокаутирующей мощью. Гомес трижды отправил соперника в нокдаун, после чего угол Сарате остановил поединок в пятом раунде.

Вильфредо Гомес (справа) с Д... Развернуть

В общей сложности пуэрториканец провел 17 успешных защит титула WBC во втором легчайшем весе. Все эти поединки он выиграл досрочно, что стало одним из из главных достижений его профессиональной карьеры.

В августе 1981 года Гомес встретился с мексиканцем Сальвадором Санчесом, владевшим чемпионским поясом в полулегком весе. В первом раунде пуэрториканец оказался в нокдауне и получил перелом скулы. Бой продолжался в конкурентной борьбе, но в заключительную минуту восьмого раунда Санчес добился остановки поединка, нанеся Гомесу первое поражение в профессиональной карьере.

Вильфредо Гомес (справа)

Позднее пуэрториканец вернулся в прежнюю весовую категорию и провел еще четыре успешные защиты титула, после чего перешел в полулегкий вес. В марте 1984 года он победил соотечественника Хуана Лапорте и завоевал пояс WBC. Сам Гомес называл этот успех одним из самых значимых в своей карьере.

Однако удержать титул надолго ему не удалось. В декабре 1984 года Гомес уступил ганцу Азуме Нельсону техническим нокаутом в 11-м раунде. Затем боксер поднялся в первый легкий вес и в 1985 году победил американца Рокки Локриджа раздельным решением судей в 15-раундовом поединке, завоевав титул WBA.

Вильфредо Гомес (1979 год)

Эта победа позволила Гомесу войти в число боксеров, становившихся чемпионами мира в трех весовых категориях. В мае 1986 года он проиграл Альфредо Лейну техническим нокаутом в девятом раунде. Позднее пуэрториканец вернулся на ринг, одержал еще две досрочные победы и завершил профессиональную карьеру с рекордом 44-3-1 при 42 нокаутах.

Вильфредо Гомес (справа)

В 1995 году Гомеса включили в Международный зал боксерской славы. Его достижения отмечали представители боксерского сообщества, в том числе президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман и бывший президент Всемирной боксерской организации Пако Валькарсель.

"Вильфредо Гомес, один из величайших боксеров всех времен, теперь покоится с миром. Пусть память о нем будет вечной", – написал Сулейман в социальных сетях.