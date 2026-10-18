Польский тренер. Стало известно, кто возглавил "Динамо" после отставки Костюка
Исполняющим обязанности глав...
Развернуть
После отставки Игоря Костюка президент "Динамо" Игорь Суркис назначил исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба польского специалиста Мацея Кендзьорека. 46-летний тренер будет руководить командой как минимум до следующего матча чемпионата Украины против "Кудривки".
Кендзьорек вошел в тренерский штаб столичного клуба в августе 2025 года. До назначения он работал помощником главного тренера, отвечал за аналитику и стандартные положения, а позднее получил дополнительные полномочия.
Мацей Кендзьорек.
Источник: instagram.com/maciekkedziorek/
Что известно о Мацеe Кендзьореке
Польский специалист не выступал на профессиональном уровне в качестве футболиста. Тренерскую карьеру он начал в 2003 году с работы в юношеских командах, а в 2009-м впервые возглавил взрослую команду. Его первым клубом стал "Вильга" из Гарволина, выступавший в региональной лиге Польши. Позднее Кендзьорек руководил несколькими коллективами из низших дивизионов польского футбола.
Мацей Кендзьорек.
Источник: instagram.com/maciekkedziorek/
В 2016 году он присоединился к тренерскому штабу "Ракува" по приглашению Марека Папшуна. За три года работы клуб поднялся в классе и впервые за 21 год вернулся в элитный дивизион чемпионата Польши.
В 2019 году Кендзьорек работал помощником тренера молодежной сборной Польши на чемпионате Европы U21. Национальная команда не вышла из группы, но одержала две победы в трех матчах, показав лучший результат в своей истории на этом турнире.
Мацей Кендзьорек.
Источник: instagram.com/maciekkedziorek/
Затем специалист трудился в польской "Арке", а после получил приглашение в тренерский штаб познаньского "Леха". С этим клубом он выиграл чемпионат Польши и дошел до четвертьфинала Лиги конференций в сезоне-2022/23. Это его лучший результат в еврокубках.
Перед переездом в Украину Кендзьорек самостоятельно руководил "Радомяком". Команда боролась за сохранение места в высшем дивизионе и выполнила эту задачу, однако тренер покинул клуб за тур до завершения чемпионата.
Как Кендзьорек оказался в "Динамо"
Польский специалист присоединился к киевлянам в августе 2025 года, когда команду тренировал Александр Шовковский. "Динамо" стало первым зарубежным клубом в его карьере.
Как рассказывал Кендзьорек в интервью, первоначально возможность работы в Киеве появилась благодаря защитнику Томашу Кендзере. Футболист связался с тренером и сообщил, что представители украинского клуба могут предложить ему сотрудничество.
Мацей Кендзьорек и Денис Бойко.
Источник: instagram.com/maciekkedziorek/
"Сначала я думал, что он меня разыгрывает", – вспоминал специалист. По его словам, переговоры заняли некоторое время, после чего стороны провели несколько встреч и договорились о работе.
Изначально обязанности поляка были связаны преимущественно с аналитикой и подготовкой стандартных положений. Впоследствии он расширил сферу ответственности и стал полноценным помощником главного тренера.
Какую работу он выполнял в киевском клубе
Одним из основных направлений деятельности Кендзьорека стали стандартные положения. В сезоне-2025/26 "Динамо" забило 17 голов после стандартов во всех турнирах. В предыдущем сезоне-2024/25 таких мячей было 12.
В чемпионате Украины киевляне возглавили рейтинг по количеству голов после стандартных положений, забив 13 мячей.
Мацей Кендзьорек.
Источник: instagram.com/maciekkedziorek/
После изменения тренерского штаба Кендзьорек получил дополнительные полномочия. В феврале 2026 года он рассказывал, что стал больше работать непосредственно с футболистами, уделяя внимание индивидуальной подготовке и общению с игроками.
"Каждый человек разный, так же как и футболисты. Поэтому нужно общаться с ними один на один, понимать их потребности и находить свой подход", – объяснял поляк.
Он также отмечал, что при работе с игроками учитывает их индивидуальные особенности: одним требуется поддержка, другим подходит более требовательный подход, а с третьими эффективнее общаться спокойно и лично.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!