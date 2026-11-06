Половина ЛЧ позади, скоро – "Реал". Есть ли у "Шахтера" шансы зацепиться за зону стыковых матчей и выйти в евровесну

Групповой этап Лиги чемпионов сыгран наполовину. Единственный украинский клуб – донецкий "Шахтер" – провел 4 матча, в которых дважды уступил. Можно ли гордиться тем, что мы одинаково близки к середине таблицы и зоне прямого вылета? Чего не хватает команде Турана и удастся ли зацепиться за зону стыковых матчей, если самые сложные соперники еще впереди? Рассказывает OBOZ.UA.

Ни в одном из матчей "Шахтер" не смог быть собой

Сколько раз вы сидели перед телевизором после просмотра игры с мыслью "ну должно же было быть лучше"? Три из четырех. Горняки были близки к удобному и такому нужному результату, но упускали его. Против ПСВ инициатива в основном была у нас, дожали золотым ударом Мендосы. Но из раздевалки вышел такой же заряженный соперник, который прижал наших футболистов и поймал их на голе во второй волне атаки. "Интер" выиграл матч-качели, в котором реальный голевой момент был один на весь матч – и какой: роскошная дальняя передача Мхитаряна и не менее красивый гол Аугусто; повлияла и травма Педриньо, пожалуй, главного двигателя донецкой команды. "Спортинг" на этой неделе словно не получил шанса на победу, хотя очень классно использовал свой низкий блок и реализовал единственный момент со 100% шансом. Даже уверенная победа "Шахтера" над АЕКом – не такая уж уверенная, в концовке повезло поймать кураж.

Горняки проиграли два из чет... Источник: ФК "Шахтер" Развернуть

Общим для каждого из этих матчей было то, что "Шахтер" давил в концовке так, будто на кону был золотой кубок. В последней трети каждого из четырех таймов горняки нанесли много ударов именно в створ, они были очень близки к голу. Однако забить удалось только в ворота АЕКа, потому что там соперник потерял мотивацию. Так действительно ли горняки находятся в таблице там, где должны быть?

Из потенциальных 8 очков "Шахтер" взял только 4

После половины туров Этапа лиги украинская команда занимает 21-е место, имея всего 4 балла. С одной стороны, это столько же, сколько у "Атлетико", "Викинга" или "Ромы". С другой – это уже отставание на 2 балла от середины таблицы и аж на 5 очков от хотя бы первой десятки. То есть о топ-8 мы уже не задумываемся даже математически, учитывая дальнейший календарь. Но сколько пунктов на самом деле нужно было набрать и какое наше место согласно этим предположениям?

Многие склоняются к мысли, что в копилке "Шахтера" должно было быть как минимум 6 очков, если бы не поражения в матчах, исход которых решил один случайный гол. Да, футбол (как и все вокруг) не любит предположений, результат на табло. Однако многие из нас подумали, что, по крайней мере, игры с "Интером" и "Спортингом" завершились совсем не так, как должны были. Хотя реальный показатель – это 8 очков и 14-е место в таблице, если бы против португальцев каждый неточный удар летел хотя бы в створ. Но все сложилось иначе, поэтому подопечные Турана в одном шаге от критической зоны. Ведь у "Буде", который уже за пределами зоны стыковых матчей, тоже 4 очка.

Горняки могли набрать горазд... Источник: ФК "Шахтар" Развернуть

Вы же видели, как "Комо" почти установил рекорд ЛЧ, разгромив ЛАСК 9:1? Итальянцы ворвались в первую восьмерку, а эта разница мячей (19:6, +13) немало поможет им в будущем. Ведь среди нынешних соседей им встретятся только "Барселона" и ПСЖ, тогда как "Реал", "Арсенал" или "Манчестер Сити" будут просто бороться за какое-нибудь место рядом. Так и у "Шахтера" будет так же, только в борьбе за очень ценные мячи у нас пока счет 4:4. Выше нас держит только нулевая разница мячей.

Впереди еще 4 соперника, среди них – "Реал"

Главный экзамен только начинается. Вторая половина группового этапа Лиги чемпионов еще сильнее обостряет борьбу за дефицитные места, где каждое очко действительно становится на вес золота. И вот именно на этот период нам, иронично, достались самые принципиальные соперники. Это "Фенербахче", "Слован", "Лейпциг" и "Реал". Первый клуб – сосед по таблице, он приедет уже в следующем туре в Лондон; ожидаем традиционно жесткий и силовой футбол. На противостояние турок против главного турка гарантированы и заполненные трибуны. Далее выезд в Словакию, где будет ждать "Слован". Абсолютный андердог, которому уже все наколотили по 4 мяча в среднем за игру. Это почти подарочные 3 очка, которые обязательно нужно брать. А в конце группового этапа – на январь – закрался сложный отрезок.

Смогут ли горняки удержаться в зоне стыков? Источник: ФК "Шахтар"

Выезд в Германию на игру с "Лейпцигом" можно назвать разминкой перед главным блюдом. Команда уже оставила позади всех грандов, очевидно проиграв им, но в каждой игре забивала гол, и эта тенденция, вероятно, сохранится на весь этап лиги. Ну а дальше "Реал"! Мадридцы будут закрывать программу турнира именно матчем с "Шахтером". Пока что сливочные выступают в ЛЧ почти идеально: 4 победы и 12 максимальных очков можно было бы назвать идеальным результатом, если бы не обязательный пропущенный гол в каждой игре. К последнему туру испанцы уже могут решить все свои задачи в группе, однако у подопечных Моуриньо центральные матчи еще только впереди. УЕФА тоже называет именно игру "Реала" с "Шахтером" украшением осенне-зимней части турнира. Неизменный соперник украинцев вновь станет заключительным аккордом. Главное, чтобы не всей еврокампании.

Для комфортного будущего нужно набрать 6 очков. Реально ли это? Вполне. Однако вопрос не в математике, а в самом "Шахтаре". Туран решает сложную задачу – использовать всех имеющихся игроков так, чтобы они раскрыли свои таланты наилучшим образом. Тренеру нужно настроить команду, которая сможет стать единым коллективом не только в УПЛ и не только в большинстве. У этой команды есть азарт и вкус, но без нескольких составляющих все это может рассыпаться, как было со "Спортингом". Не забывайте и о факторе зимнего футбола, ведь УПЛ остановится задолго до финальных туров, тогда как "Лейпциг" и "Реал" будут регулярно играть.

"Реал" идет в Лиге чемпионов без поражений. Источник: UEFA

Прелесть нового формата Лиги чемпионов именно в том, что борьба идет до последнего тура. Поэтому горнякам следует снова вспомнить, какими методами поддерживать игровой тонус. И если уж выходить в стыки, то, исходя из опыта прошлых сезонов, лучше быть где-то четко посередине. Если повезет – соперник будет такого же уровня. Не злой гранд, которому не повезло, и не куражный клуб, который в последнюю минуту получил счастливый билет на 24-е место.

Когда будут следующие матчи?

Пятого тура ЛЧ придется подождать. Сейчас уикенд для УПЛ, а затем перерыв на матчи сборных. Несколько игроков "Шахтера" получили вызовы: это не только украинцы из списка Мальдеры, но и бразильцы, которые впервые отправятся в лагерь Селесао. Интересно, поможет ли им такая мотивация проявить себя еще больше в единственном еврокубковом турнире, который позволяет привлечь к себе такое внимание? Ближайший матч Лиги чемпионов у горняков запланирован аж на 25 ноября, номинально домашний против "Фенербахче".