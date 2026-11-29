Наказания и футбол ужасного уровня. Могут ли оба "Манчестера" вылететь из чемпионата Англии

"Манчестер" близок к вылету из АПЛ. Это тот самый случай, когда фраза относится к обоим клубам – и "Юнайтед", и "Сити". Вчерашнее разгромное поражение красных дьяволов и сегодняшняя непредсказуемая игра горожан сделали актуальным вопрос: могут ли оба клуба из большого города покинуть элиту в один сезон? И что для этого нужно? Рассказывает OBOZ.UA.

"Манчестер Юнайтед" снова влетел с разницей в 4 мяча

Ужасная ситуация в сезоне АПЛ становится еще хуже. Вчера МЮ в первом домашнем матче Почеттино был разгромлен всухую. "Брентфорд" забил хозяевам сразу 4 гола: дубль Уилсона и хет-трик Уаттара с голевых передач. Все, чем запомнились красные, – удар Магуайра головой в перекладину в начале игры. Доминирование гостей в последней трети поля было впечатляющим.

Позади 12 игр Премьер-лиги, из которых "Юнайтед" проиграл 6. За последние 5 игр манчестерцы пропустили 17(!) раз, а забили лишь 4 гола! И все в одном матче, в ворота "Астон Виллы". Теперь они занимают 19-е место, имея 8 очков и разницу мячей -13. Если сегодня "Кристал Пэлас" выиграет у "Халла", дьяволы окажутся на последнем месте таблицы.

"Юнайтед" ужасно проиграл "Брентфорду". Источник: Sky Sports

Ошибка Почеттино – катастрофическая

О чем думал тренер перед трудоустройством – вопрос. Маурисио перед переходом должен был анализировать не только имя клуба, но и сопутствующие факторы. Он точно не смотрел предыдущие матчи МЮ и не понимал отношения футболистов к игре и результату. Вчерашнее поражение идеально передало хаос в голове коуча и в тренерском штабе.

"Юнайтед" поддерживает и усиливает уникальный антирекорд: они первая команда в истории АПЛ, которая пропустила как минимум дважды уже в 7 таймах подряд; "Брентфорд" продолжил эту традицию. Последняя домашняя победа МЮ в Английской Премьер-лиге была 3 месяца назад, еще 30 августа. На выезде красные не выигрывают с прошлого сезона.

Иногда приходится испытывать боль. Сейчас именно такой момент; отныне мы должны двигаться вверх. Игроки чувствуют давление и стресс. Кто берет на себя ответственность? Это самое сложное … Мы должны осознавать реальность: невозможно побеждать только благодаря истории или эмблеме. Мы должны соответствовать уровню соперника Маурисио Почеттино

Момент матча МЮ в Лиге чемпионов. Источник: Sky Sports

Угроза вылета реальна

Transfermarkt оценивает команду в 928 млн евро – это пятый показатель АПЛ. Да что там говорить, если в субботу стартовый состав "Манчестер Юнайтед" был в полтора раза дороже одиннадцатки "Брентфорда". Если учитывать стоимость по контрактам, а не оценки форумов, разница в расходах становится еще более разительной. Но этот результат также подчеркнул различия в подходах обоих клубов к выбору ключевых игроков в последние годы. Sky Sports пишет, что самым дорогим игроком МЮ был Магуайр, настоящий ветеран клуба, тогда как у гостей самым ценным оказался Янельт, за которого при подписании не заплатили даже 500 тысяч евро.

После этого поражения "Юнайтед" закрепляется на дне. Можно сказать, что дьяволы все ближе к настоящему аду, ведь Чемпионшип недаром называют одной из самых сложных лиг мира. Именно там идет борьба за выход в мир, где есть деньги, популярность и признание, – все стремятся пробиться в АПЛ. Есть вероятность, что МЮ просто не выдержит конкуренции даже за место в зоне плей-офф. Тем более неизвестно, кто именно из футболистов останется после возможного вылета. Недостатки в обороне продолжают преследовать лишенную уверенности команду и приближают ее к месту в низшем дивизионе.

Почему у красного "Манчестера" все так плохо? Ответ комплексный, и просто так справиться с проблемой не получится. Коллектив сломлен психологически, лидеры не впечатляют и берут на себя слишком много, а также сказываются травмы – в лазарете Рашфорд, Балеба, Угарте и Шешко. И добивает все это пренебрежительное отношение со стороны руководства, которое усугубляет системный кризис. Очередная смена тренера не способна исправить ситуацию, поскольку корень проблем лежит глубже и выше по иерархии.

Игроки не получат поддержки, ведь болельщики злы. Да, больше всего они возмущены верхушкой, что активно показывают на трибунах. Например, на дебют Почеттино сотни болельщиков пришли в зелено-золотых цветах в знак протеста против семьи Глейзеров и топ-менеджеров. Но и безликая игра на поле тоже не вдохновляет продолжать болеть, что усугубляется лозунгами "Вы не достойны носить эту футболку".

"Юнайтед" собирается бороться только за ЛЧ? Источник: Sky Sports

Ставка на ЛЧ?

Единственный турнир, где у манкунианцев все хорошо, – Лига чемпионов. Прямо сейчас клуб занимает там 19-е место, удерживая оборону против половины команд турнира, в том числе и "Шахтера". Удивительно, но еще во времена Каррика им удалось одержать 2 победы (над "Сабахом" и "Ромой"), которые прямо сейчас помогают набрать достаточное для стыковых матчей количество очков. Под руководством Почеттино начали с ничьей против "Спортинга", с голом Фернандеша из-за ямы на газоне. Приближение Boxing Day выглядит еще одним пугалом: ЛЧ в этот период не будет, но предстоят целых 5 игр в Англии за несколько недель. А затем решающая битва с "Баварией" и "Вильяррералом". Поэтому даже выход в плей-офф Лиги чемпионов под большим вопросом.

"Сити" сохранит Лигу чемпионов. Что касается АПЛ – ждем еще месяц

У другого клуба – "Манчестер Сити" – дела не лучше. Несмотря на то, что команда Марески идет третьей, их очная борьба происходит не против лидера чемпионата, а против "Брайтона". Сегодня их ждет проверка канонирами – еще несколько поражений, и клуб выпадет даже из зоны еврокубков. Это единственная часть следующего сезона, за которую горожане могут бороться. Ведь если после скандала со 114 нарушениями для "Сити" назначат самое суровое наказание и исключат из АПЛ, его бан со стороны УЕФА почти невозможен. Несмотря на огромное количество нарушений, все они были в Англии, то есть это внутренняя юрисдикция. Комиссия по делу голубого "Манчестера", которая должна огласить свой вердикт через месяц, может оставить команду за пределами элиты. Вылететь по спортивному принципу будет сложно: как-то, но горожане одерживают победы, чтобы держаться в верхней части таблицы. Поэтому все внимание приковано к вопросу – а что будет в вердикте?

"Сити" идет в лидерах АПЛ, н... Источник: Manchester City Развернуть

Когда наступит решающая стадия?

Она начнется сразу после завершения группового этапа ЛЧ. Ведь в этот момент и "Сити", и "Юнайтед" узнают свою судьбу в дополнительных турнирах. Если МЮ не выдержит рождественский период, то закрепится в подвале таблицы с потенциально реальным вылетом в Чемпионшип, ведь клуб все еще ждет хотя бы второй победы. Если МС проиграет апелляцию, то получит окончательное наказание от комиссии, которое нельзя будет обжаловать. Путь к вылету сразу двух "Манчестеров" из английской элиты близок как никогда. Просто причины такого катастрофического положения команд совершенно разные.