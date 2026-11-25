"Посмотрел Усику в глаза и понял": чемпион мира заявил, что украинец разбил его мечту

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Агит Кабайел (27-0, 19 КО) выразил разочарование тем, что не смог подраться с Александром Усиком (25-0, 16 КО) и завоевать титул в бою, а не на отказе украинце. 34-летний супертяж из Леверкузена отметил, чтьо расстроился, когда наш соотечественник отказался выходить против него на ринг.

об этом Кабайел рассказал в интервью Boxing Scene. По словам немецкого боксера, у него нет никаких претензий к Усику, который благодаря своим результатам и достижениям имеет полное право поступать так, как считает лучше и эффективнее для своей карьеры.

Агит Кабайел

Александр Усик с чемпионскими поясами.

"Это была моя мечта – сразиться с чемпионом мира. У меня нет никаких личных претензий к Усику. Я отношусь к нему с большим уважением. На мой взгляд, он один из величайших тяжеловесов в истории. Бой не состоялся – что ж, такова реальность. Думаю, его не устраивала ситуация в супертяжелом весе, а кроме того, возможно, он посчитал, что мое имя недостаточно известно для такого поединка. Я посмотрел Усику в глаза и понял, что ему это неинтересно", – сказал Кабайел, вспоминая свою дуэль взгладов с Александром в ринге.

НАпомним, наш соотечественник анонсировал смену дивизиона и назвал американца Давида Бенавидеса (32-0, 25 КО) идеальным для себя соперником. В ответ тот дерзко отреагировал на этот вызов.

Александр Усик и Агит Кабайел.

Давид Бенавидес

Как сообщал OBOZ.UA, искукксственный интеллект сделал прогноз на бой Александра Усика и Давида Беневидеса.