"После первого гола..." Мальдера оценил фиаско Украины 0:3 в матче с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера не считает массовую ротацию в составе команды причиной разгромного поражения от Северной Ирландии в матче Лиги наций. Итальянский специалист отметил, что "сине-желтые" допустили слишком много ошибок, которые и повлияли на итоговый результат 0:3.

Об этом Мальдера заявил на пресс-конференции в Трнаве, где проходил поединок. Наставник нашей команды подчеркнул, что первый гол британской сборной развернул ход поединка совсем не в ту сторону, на которую рассчитывали украинцев, но в то же время результат оказался очень суровым.

Сборная Украины по футболу. Источник: УАФ

Украина провалила матч с Северной Ирландией. Источник: УАФ

"Я не думаю, что ротация стала причиной такого результата. Мы неплохо играли, когда владели мячом, но из-за нескольких ошибок пропустили. Нужно быть более внимательными, потому что эти ситуации повлияли на результат. Мы играли без двух номинальных крайних защитников. Отдельные эпизоды очень важны, они могут изменить ход матча. После первого гола, который мы пропустили после углового, матч повернулся в сторону наших соперников. Нужно принять результат и держать баланс. Результат оказался более жестким, чем мы того заслуживали", – сказал Мальдера.

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Украинцы проиграли Северной Ирландии. Источник: УАФ

Отметим, что 5 октября украинцы сыграют в Трнаве с командой Венгрии, которая накануне обыграла Грузию. Теперь у "сине-желтых" и мадяров по четыре очка, а у североирландцев семь пунктов и лидерство в квартете.

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