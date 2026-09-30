"После матчей против россиянок нападают боты": Марта Костюк призналась, что ее удерживает на земле, как она прорвалась в топ-10 и за что ценит дуэль со Свитолиной

10-я ракетка мира, титулованная украинская теннисистка Марта Костюк во время вынужденной паузы в соревнованиях успела на несколько дней заглянуть в Киев и подвести небольшие итоги этого сезона, который уже стал одним из самых успешных в ее карьере – победа на турнире серии 1000 в Мадриде, два полуфинала турниров Grand Slam и историческое попадание в первую десятку WTA. Хотя, конечно, были и сложные периоды.

Костюк, которая сейчас восстанавливается после травмы запястья, рассказала о лучшем матче сезона, атаках российских ботов, вере, которая помогает ей в самые тяжелые моменты, и мечтах о развитии своего фонда в Украине.

– Этот приезд для меня довольно эмоциональный. На этот раз все как-то по-другому. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, у меня другие ощущения. Сейчас я, наверное, наиболее эмоциональна, потому что вижу, как людям тяжело, как они устали. Мне очень жаль.

Марта Костюк Источник: Тарас Безпалий

Впрочем, я очень рада быть в Киеве. Я очень люблю Украину и очень люблю украинцев. Я обожаю наших людей, и мне, наверное, от этого еще больнее.

– Марта, 2026 год стал для вас настоящим прорывом. Буквально в прошлом году у вас был тяжелый период и досадная серия без побед, а уже в этом – два полуфинала "Гранд-слема" и выход в топ-10 мирового рейтинга. Что, на ваш взгляд, изменилось? Что помогло вам достичь этих позиций?

– Несмотря на неудачные серии, мы продолжали работать. Больше всего сосредоточивались на том, чтобы работа оставалась стабильной, независимо от того, хороший у нас день или плохой. Думаю, это сыграло наибольшую роль в последнее время, потому что в целом в теннисе очень мало хороших дней, когда все получается и все счастливы. Уметь адаптироваться и извлекать все возможное из плохих дней – наверное, именно это качество я больше всего старалась развить.

Марта Костюк

Этот год, хотя и был для меня лучшим, но в то же время достаточно сложным. У меня было несколько травм, пришлось пропустить много турниров. Я не могу сказать, что у меня есть конкретная цель попасть на Итоговый турнир. У меня осталось всего три турнира, на которых я могу пройти квалификацию, – но как все сложится, я не знаю. Надеюсь, что вообще смогу сыграть на этих турнирах.

Я знаю, что сделала все, что могла. И если в этом году не получится сыграть на Итоговом турнире, у меня будет возможность в следующем году. Я буду пытаться еще. Но я никогда не была так близка к нему, поэтому очень рада.

Марта Костюк перемогла в Мадриді

Марта Костюк.

– После Australian Open-2026 вы из-за травмы пропустили ближневосточную серию и вернулись на корт уже в США. Впоследствии вы завоевали титул на турнире WTA 1000 в Мадриде, а затем впервые вышли в полуфинал "Ролан Гаррос". Насколько вы ожидали таких результатов после травмы и вынужденной паузы, в частности на кортах Парижа?

– Я приезжала на "Ролан Гаррос" уже с двумя титулами подряд, поэтому не думаю, что так сильно помнила об Австралии. Хотя помнила, что вполне реально проиграть уже в первом круге, даже если у тебя два титула подряд (улыбается). Конечно, это нервно: ты приезжаешь на каждый турнир Большого шлема с переживаниями, бывает, что что-то болит или что-то не получается, но все равно нужно показывать максимум, на который ты способен.

У меня не было ни плохих, ни хороших ожиданий от "Ролан Гаррос". Я просто старалась играть матч за матчем. И дошла до полуфинала.

Марта Костюк

– Какой матч сезона вы считаете для себя лучшим?

– Думаю, что самым ярким матчем сезона был поединок против Элины Свитолиной. Это был очень серьезный, даже легендарный матч. Дело даже не в том, что я выиграла, а в том, как я это сделала. В середине третьего сета я полностью взяла инициативу в свои руки и переломила ход игры. Я понимаю, что благодаря такой агрессивной игре у меня есть возможность выиграть турнир Большого шлема. Поэтому этот матч был для меня важен именно с точки зрения того, как я одержала эту победу.

Костюк і Світоліна перед чвертьфіналом. Источник: Roland Garros

Марта Костюк

– Сейчас вы стали очень популярны среди поклонников тенниса за рубежом, и в то же время в социальных сетях очень много полярных мнений из-за вашей активной политической позиции. Что вы об этом думаете? Как в целом общаетесь с зарубежной аудиторией? Готовите ли заранее какие-то сообщения?

– Бывают матчи, перед которыми я знаю, что мне нужно что-то сказать. Особенно если это были очень сильные обстрелы или произошло что-то важное, о чем обязательно нужно говорить. Тогда я могу подготовиться, уточнить определенные моменты. Но в целом я знаю, о чем хочу говорить.

Что касается того, что пишут люди, то раньше мне было от этого тяжело. Последний раз – в Брисбене, когда на меня обрушилось много хейта из-за того, что я не упомянула Арину Соболенко в своей речи и не пожала ей руку. Знаете, бывают более спокойные матчи, а бывают такие, после которых все очень быстро разлетается.

Марта Костюк Источник: Кадр з відедо

Тогда мне было очень тяжело. Вечером после матча я даже лежала в постели и плакала, потому что просто не могла понять, почему вообще нет сочувствия, почему люди не понимают, через что сейчас проходят люди в Украине, у которых нет света, нет тепла. Мне от этого было просто по-человечески тяжело. Но я знаю свои ценности, знаю, за что стою и о чем говорю. Поэтому сейчас мне уже все равно, что об этом пишут.

Очень часто после матчей против россиянок нападают боты. Я этому рада, потому что понимаю: я говорю о важных вещах, которые кого-то очень сильно задевают. Настолько, что им нужно запускать против меня ботофермы. Я этим очень горжусь.

Марта Костюк

– А что чаще всего люди, болельщики, неправильно думают о вас?

– Все, что люди предполагают во время матчей, в 99% случаев – совершенно неверно, потому что если ты никогда не играл в теннис или играл, но далеко не на таком уровне, ты не можешь представить, сколько нюансов и различных деталей могут влиять на твое состояние, настроение и игру.

Поэтому в какой-то момент я вообще перестала читать что-либо о себе. Хотя сейчас бывает, что заглядываю, и мне от этого очень смешно. Например, была история во время "Ролан Гаррос", когда я во время матча показывала своей команде два пальца. Чего только не предполагали после этого. А на самом деле мой физиотерапевт перед матчем дал мне две разные бутылки с электролитами. На одной из них было написано "2". И он сказал: "Начинай пить эту бутылку под конец матча".

Марта Костюк

В третьем сете против Элины Свитолиной был уже какой-то счет – то ли 3:2, то ли 5:2. Я поворачиваюсь к Сандре, указываю на своего физиотерапевта и прошу ее позвать его. Показываю ему два пальца, мол, мне уже пить вторую бутылку или еще нет. И он отвечает, что да.

Больше всего мне понравилось, что даже Сандра тогда не поняла, что я имела в виду. Мы потом смеялись, потому что я показала ей два пальца, а она сразу начала смотреть в планшете статистику второй подачи (смеется). Но мой физиотерапевт моментально все понял. Поэтому у людей очень много ошибочных предположений, и они бывают очень смешными.

Марта Костюк Источник: Тарас Безпалий

Марта Костюк вдало виступає в Мадриді.

– После одного из матчей на US Open в интервью на корте заметили, что вы как лучик солнца, мол, где бы ни появлялась Марта, там сразу такой позитив. А откуда вы берете силы на все это? Ведь где бы сейчас ни находились украинцы – дома или за границей – нам всем очень нелегко. Где вы черпаете силы в самые сложные моменты?

– Я – очень верующий человек, я – католик, и когда у меня есть возможность, каждый день посещаю службу в церкви. Это меня очень успокаивает и придает душевную равновесие. Молитва – часть каждого моего дня.

В своей жизни я переживала разные периоды. Родители привели меня в церковь очень рано, но бывали времена, когда я от этого отходила, задавала вопросы. Однако сейчас я уделяю этому очень много времени. Я знаю, как вера изменила мою жизнь и как она на меня влияет. Это самое главное, что мне помогает. Думаю, что сейчас терапия нужна людям в Украине. Если есть возможность обратиться к ней и использовать как инструмент поддержки для себя, это хороший инструмент.

Марта Костюк під час турніру. Источник: Roland Garros

– А какие приоритетные цели и проекты сейчас у вашего фонда? И если бы вам предоставили неограниченный бюджет на развитие перспективной инициативы, что бы это было?

– Если бы у нас были неограниченные ресурсы, я бы вложила все в наш проект "Школьный матч-пойнт" и, наверное, в инфраструктуру, поскольку ее в Украине недостаточно. В то же время я понимаю, что во время войны это не лучшая инвестиция, поскольку все может быть быстро уничтожено. Поэтому с инфраструктурой нужно подождать. А у "Школьного матч-пойнта" есть амбициозная мечта – охватить 10% украинских школ. Надеюсь, возможно, даже больше. Нужно мечтать масштабно (улыбается).