После исторического рекорда. Андрея Ярмоленко отказались брать в сборную Украины – медиа

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера не будет вызывать Андрея Ярмоленко на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщает журналист и инсайдер Игорь Бурбас. 37-летний футболист киевского "Динамо" не сыграет за национальную команду в матчах против Северной Ирландии и Грузии.

Сообщается, что решение об отказе от услуг опытного полузащитника принял лично Мальдера. Официально состав сборной Украины на ближайший сбор пока не объявлен. Его должны обнародовать 6 ноября.

Ярмоленко не сыграет за сбор... Источник: Игорь Бурбас Развернуть

Всего за день до этого, 2 ноября, Ярмоленко установил историческое достижение в чемпионате Украины. В матче против "Кривбасса" он забил свой 125-й гол в турнире и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю УПЛ.

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК Динамо

Таким образом, футболист обошел бывшего нападающего киевского "Динамо" Максима Шацких, на счету которого 124 мяча. Новый рекорд Ярмоленко установил в возрасте 37 лет.

При этом Андрей сохраняет возможность побить еще одно национальное достижение. За сборную Украины он забил 47 голов и занимает второе место в историческом списке лучших бомбардиров. Рекорд принадлежит Андрею Шевченко, который отличился 48 раз. Чтобы стать единоличным лидером этого рейтинга, Ярмоленко необходимо забить еще два мяча.

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК Динамо

По информации Бурбаса, тренерский штаб вместо ветерана рассматривает кандидатуру 20-летнего Геннадия Синчука. Молодой украинский футболист выступает за канадский "Монреаль", представляющий MLS, и привлекается к молодежной сборной Украины.

В ноябре национальной команде предстоят два матча Лиги наций сезона 2026/27. 14 ноября украинцы сыграют с Северной Ирландией, а 17 ноября встретятся с Грузией. Окончательный состав на эти поединки станет известен после официального объявления тренерского штаба.

Андрей Ярмоленко. Источник: ФК Динамо

Как сообщал OBOZ.UA, Ярмоленко получил прямую красную карточку на последней минуте первого тайма матча 11-го тура Премьер-лиги с "Кривбассом". Украинец в игровой ситуации по непонятной причине со всей силы ударил по ногам соперника прямо на глазах у арбитра.