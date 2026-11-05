После демарша: Роналду объявил о завершении международной карьеры

Легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о том, что заканчивает свои выступления в национальной команде. 41-летний супербомбардир отметил, что пришло время дать путь более молодым и перспективным игрокам.

Об этом Роналду объявил на своей странице в социальной сети Instagram. В минувшем месяце он устроил демарш и покинул расположение сборной после того, как его не выпустили на один из матчей Лиги наций и отстранили от игр за команду.

Роналду после игры.

"Дорогие португальцы, настал день вернуть футболку сборной с номером 7 каждому из нас. Я никогда не воспринимал ее как исключительно свою. Но на протяжении 23 лет у меня была привилегия и ответственность носить ее, защищать и брать с собой на стадионы по всему миру. Сегодня настал момент передать ее будущему. Это было непростое решение, поскольку некоторые решения принимаются не только головой. Они принимаются также сердцем. Завершается путь, который начался в августе 2003 года и навсегда изменил мою жизнь", – объяснил футболист.

Роналду установил исторический рекорд на ЧМ. Источник: ФІФА

Роналду забил пенальти в ворота Хорватии.

Роналду дебютировал в спарринге со сборной Казахстана в возрасте 18 лет в 2003-м. Он провел 234 официальных матча за национальную команду и забил невероятные 146 голов. Его главным достижением на международном уровне является победа на чемпионате Европы-2016. Также с Португалией он дважды выигрывал Лигу наций.

Криштиану является единственным игроком в истории, который забивал на шести чемпионатах мира. Он является абсолютным рекордсменом континентальных первенств по количеству матчей (30) и забитых мячей. (14).