Под угрозой даже чемпионат мира! Почему фиаско сборной Украины в Лиге наций – катастрофа

Провал сборной Украины в матче против Северной Ирландии стал болезненным для болельщиков. Но когда эмоции улеглись – каковы реальные последствия? Что желто-синие потеряли для футбольного будущего и приобрели ли что-то взамен? Почему под угрозой не только Евро, но даже будущий чемпионат мира? OBOZ.UA рассказывает об актуальном положении дел и о том, можно ли все это исправить.

В таблице – сплошной ужас

Северная Ирландия сотворила сенсацию в Лиге наций – возглавила группу и уже почти стала участником высшего дивизиона. Зеленые могут похвастаться уникальным достижением: они почти прошли турнир, не пропустив ни одного мяча, а четыре из пяти забитых мячей побывали именно в воротах сборной Украины. После поражения в субботу, желто-синие остались на третьем месте только потому, что Грузия продолжила свой ужасный сезон и проиграла Венгрии. В итоге североирландцы и венгры оторвались в таблице и устроят яркий заключительный тур, ведь на кону у них первое место и прямая квалификация в элиту. У нас дела обстоят хуже уже здесь.

Северная Ирландия обыграла н... Источник: UEFA Развернуть

Сборная Украины за тур до финиша потеряла шансы подняться выше третьего места в квартете. Провальная серия из трех проигранных матчей подряд перечеркнула борьбу за верхушку и запустила цепную реакцию на несколько циклов вперед. Можно долго говорить, что эта команда только строится и очень экспериментальна. Но в 5-м туре ЛН ужасно было абсолютно все: реализация, желание, построение и схема. А о защите и говорить не стоит – гол стал детской ошибкой. Поэтому украинцы пропустили вполне закономерный, хоть и случайный гол, и остаются третьими, имея 4 очка. У грузин 2 балла в активе, для нас это угроза. Всего один гол в завтрашней игре – и о Дивизионе В можно будет забыть. Или нет?

Миколенко (не) прав

В послематчевом комментарии защитник сборной Виталий Миколенко, которого полностью выключили и в обороне, и в атаке, на вопрос о возможном понижении сказал, что на самом деле еще не все решено. Он-то прав, но нужно обратить внимание на то, что надрать зад теперь нужно обязательно. И желательно не украинской команде. Ведь если все будет так же, как в субботу, – эта сборная получит целый товарный поезд критики и недовольства. Вполне заслуженно, потому что дивизион С ближе, чем кажется.

Главный тренер сборной Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Какие расклады в Лиге наций? Нам, на самом деле, подойдут два варианта. Победа даст 3 очка, а это сохранение третьего места, и тогда больше не будет матчей в этом турнире. Ничья – тоже неплохо, отрыв сохранится и угрозы не будет. А вот в случае поражения от Грузии Украина попадет в стыковые матчи за сохранение прописки в Лиге В. С одной стороны, матч должен быть спокойным – таких у нас было много в последнем туре, часто даже очень красивых и результативных. А с другой – этот матч уже иронично называют игрой за выход в Дивизион С.

Для Евро-2028 есть сразу две плохие детали

Поражение от Северной Ирландии обрушило шансы на Евро-2028. Удар был двойным и пришелся как раз накануне жеребьевки чемпионата Европы. Прежде всего нужно знать, что страна лишилась своего любимого запасного варианта. Стыковые матчи после Лиги наций уже недоступны, ведь такая возможность была только у победителей групп (если они не выйдут напрямую). На ЧМ мы уже дважды не попадали, на Евро-24 смогли выйти только через стыковые матчи. Евро-2028 придется завоевывать своими силами.

Но больший удар – это падение в третью корзину посева. Нужно было просто занять второе место в своей группе Лиги наций, то есть войти в условный топ-24. Но не удалось, и теперь мы в третьем списке. Там еще Польша, Израиль, Черногория, Северная Македония, Румыния, Словакия и Грузия – никто из них не попадется. Это означает, что уже через несколько недель, во время жеребьевки отборочной группы на Евро-2028, Украина получит сразу двух сильных соперников – гранда из первой корзины и крепкого середняка из второй. Регламент предусматривает, что напрямую на турнир выйдут только победители групп и 8 лучших команд, занявших вторые места. До этого момента еще далеко, но шансы сборной Украины пропустить континентальное первенство впервые за долгое время чрезвычайно выросли.

Украина занимает 36-е место... Источник: Скриншот, UEFA Развернуть

Влияние будет даже на отбор на ЧМ-2030

К сожалению, безразличное отношение к матчам в долгосрочной перспективе обернется плохо. Речь не только о Евро-28, но и о квалификации на чемпионат мира 2030-го года. Сборная Украины продолжает падать в рейтинге УЕФА, что повлияет на ФИФА. Матчи Лиги наций – официальные, поэтому имеют высокий коэффициент для повышения или понижения. Поражения от более слабых соперников отнимают огромное количество очков. Проиграть Грузии – значит получить дополнительный минус.

Мы знаем, что сборная непредсказуема, поэтому может пропустить еще больше мячей. Мальдера имеет право на эксперименты, но за последние два месяца эти тесты стоили нам очень дорого. Набирать рейтинговые баллы будет крайне трудно во время отбора на Евро, поэтому путь вниз более реален. Следующая Лига наций тоже важна, ведь это (снова) шанс на стыковые матчи, хотя путевки в плей-офф отбора на следующий Мундиаль получат даже не все победители групп. Если Украина проиграет в последнем туре Грузии, то матчи за выживание в дивизионе В будут стоить нам возможного пути на ЧМ. Если же случится катастрофа с переходом в теперь уже последний дивизион С, то у Украины будет крайне низкий рейтинг, потому что победы над аутсайдерами УЕФА не ценит.

Готова ли сборная спасать свое положение? Источник: УАФ

Можно ли это исправить?

Сборная должна проснуться. Хотя бы на один матч против Грузии. Наша минимальная программа – не проиграть, это осуществимо. Также третье место все еще может оставить мизерные шансы на стыковые матчи за выход на ЧЕ-28. Третья корзина отбора окончательно определена, поэтому в декабре надеяться не на что. Верим только в благосклонность слепого жребия, чтобы из первой корзины нам досталась Греция вместо Испании. На этом по ближайшим планам все.

Основную многолетнюю работу предстоит проделать дальше. Сборная Украины должна вернуть свою силу в отборе на Евро. Звучит банально, но нужно просто побеждать, особенно самых сложных соперников. У тренера Мальдеры может быть сложный подход и любовь к инновациям, но и игроки должны соответствовать его прихотям. Если топовые футболисты продолжат играть непонятно как и не вспомнят о чести сборной, то придется заново собрать заявку из тех, кто действительно достоин. Кажется, нужны одиннадцать голкиперов, потому что сейчас только Трубин выглядит тем, кто готов на все ради успеха главной команды Украины.