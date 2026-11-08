Первый случай в истории. "Манчестер Юнайтед" выдал невероятный старт в матче АПЛ. Видео

"Манчестер Юнайтед" установил антирекорд в истории выступлений в английской Премьер-лиге, пропустив два мяча в первые четыре минуты домашней встречи с "Астон Виллой". К началу четвертой минуты команда Майкла Кэррика уступала со счетом 0:2, чего прежде не случалось с манкунианцами в рамках АПЛ.

Манчестер Юнайтед пропустил... Развернуть

Матч 10-го тура чемпионата Англии состоялся 8 ноября на стадионе "Олд Траффорд". Гости открыли счет уже на первой минуте: Алиссон Эдвард воспользовался первой атакой "Астон Виллы" и отправил мяч в ворота Сенне Ламменса.

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Не прошло и трех минут, как преимущество бирмингемцев стало двукратным. На четвертой минуте Николас Джексон оказался первым на добивании после того, как Ламменс отразил удар Эдварда, и переправил мяч в сетку.

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По данным OptaJoe, это первый случай в истории АПЛ, когда "Манчестер Юнайтед" уступал с разницей в два мяча уже спустя три минуты и 40 секунд после начала встречи.

Таким образом, манкунианцы пропустили первыми в пятом матче подряд во всех турнирах. До встречи с "Астон Виллой" команда проиграла "Челси" (0:2), "Борнмуту" (0:3), "Комо" (1:4) и "Роме" (3:2).

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла

Перед началом 10-го тура "Манчестер Юнайтед" занимал 19-е место в турнирной таблице АПЛ. В девяти предыдущих матчах чемпионата команда набрала семь очков.

Примечательно, что встреча с "Астон Виллой" открывала программу тура. Несмотря на домашний статус матча, хозяева оказались в роли догоняющих уже в самом начале игры.