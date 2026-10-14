Первый матч на новом стадионе. К чему готовится "Шахтер" против АЕКа в Лиге чемпионов и поможет ли Лондон

Сегодня продолжится Лига чемпионов! После вчерашнего насыщенного дня, ознаменовавшегося успехами аутсайдеров, кажется, что и донецкий "Шахтер" имеет отличные шансы пробиться в первую десятку. Тем более что там хватит места для многих команд, ведь лидеры готовы уступить свои позиции. Нашим соперником станет греческий АЕК, вот только насколько это проходной вариант? И почему горнякам следует в первую очередь играть от обороны? OBOZ.UA рассказывает все важные детали накануне второго тура ЛЧ.

"Шахтеру" очень нужна эта Лига чемпионов

Украинцы прибыли в Лондон, где будут проводить домашние матчи на "Стэмфорд-Бридж", еще в субботу, задолго до этого, после разгрома "Вереса". Такой матч УПЛ не особо помог подготовиться к еврокубкам, поэтому важно было заранее приехать на ответственный международный матч. Каждый день проходили тренировки, на которых Арда Туран делал акцент на владении мячом, тактической работе и отработке пасов. Сам тренер говорит, что такая домашняя арена должна зарядить игроков на успех, ведь у нее величественная история:

Для нас это было бы мечтой. Если задуматься, преимущество домашнего поля имеет большое значение, а пока у нас его нет. Когда мы играем перед 40 тысячами болельщиков, это, конечно, помогает. Но для нас это мечта, и мы стараемся ради наших болельщиков в Украине. Речь идет не только о футболе, и мы постараемся отдать им как можно больше Арда Туран, главный тренер ФК "Шахтер"

Что касается состава возможных футболистов – недоступны только Азаров, Грам и Марлон Сантос. Все остальные футболисты готовы к матчу, а это солидный состав для комбинаций, особенно после такого длительного перерыва без большого футбола для большинства игроков. Для "Шахтера" участие в Лиге чемпионов – золотой билет к развитию команды, ведь дома пока что борьбу навязывает только "Полесье". Особенно когда впереди еще так много матчей еврокубков.

В Лигу чемпионов горняки отп... Источник: ФК "Шахтер" Развернуть

Наши соперники – лидеры своего чемпионата

Во втором туре ЛЧ украинцы встретятся с практически лидером греческой Суперлиги. АЕК занимает 2-е место и после 6 матчей остается единственной командой, которая там еще не проигрывала. Впереди на один балл "Панатинаикос", просто наши будущие соперники набрали случайные ничьи против аутсайдеров. Нужно помнить, что в Афинах играет разнообразная команда, и забивают многие игроки: 8 футболистов отличились хотя бы раз (у "Шахтера", для сравнения, десять). Основные в атаке двое – Варга и Йович, у каждого по 4 гола в чемпионате.

В прошлом матче Лиги чемпионов АЕК был довольно силен, но нерезультативен. Благодаря единственному голу полузащитника Марина они обыграли ЛАСК, однако соперник тоже ответил своим голом. Именно Марин станет главной угрозой для горняков, ведь футболист буквально отработал на всем поле. С другой стороны, афиняне могут запаниковать под давлением, а это задача для Очеретько и Назарины. Если соперник хорошо защищается – это усложнение даже для агрессивных греков.

АЕК тоже едет на матч ЛЧ пос... Источник: АЕК Развернуть

Дешевые очки для ЛЧ и рейтинга УЕФА

Перед началом тура "Шахтер" находился в середине таблицы, на 18-м месте. Заметные изменения в таблице будут происходить до 5-го тура, пока каждый гол влияет на положение команд. Например, на вершине таблицы находятся "Комо", "Штутгарт" и "Спортинг", а "Бавария" обеспечила себе разницу мячей с "Буде", чтобы затем получить полный набор мячей от "Викинга". А еще взлетел "Сабах", который одержал уверенную первую победу. Но у всех пока все равно небольшая разница по очкам. Поэтому заглядывать в таблицу прямо сейчас не советуем. А вот горняки просто обязаны набирать легкие очки на будущее: греки, турки и португальцы для нас будут как ПСВ в начале группового этапа. Особенно, когда на финише нас ждет "Реал". "Сливочные" к тому времени тоже могут столкнуться с определенными проблемами, если Моуриньо не приведет команду в порядок. Начался ли этот процесс, проверим сегодня – у них матч против "Ромы".

Греки на тренировке в Лондоне. Источник: АЕК

Поможет ли Лондон?

То, что домашние матчи будут проходить в Лондоне, – отличная стратегия. Это не только большой и важный для турнира стадион, но и мотивация для самих игроков. "Шахтер" привезет в Лондон как минимум 4 матча ЛЧ, уже лидера турнира "Спортинг" и "Фенербахче". Похоже, теперь приток местных болельщиков на трибуны обеспечен. Украинская аудитория там большая, поэтому на 40-тысячном стадионе ожидается много заполненных мест. От большого футбола в Лондоне выиграет и сама Украина. Почему? Читайте здесь.

"Иметь шанс играть здесь, представлять "Шахтер" — это огромная привилегия для нас. И для нас, футболистов, это воплощение детской мечты. Надеемся одержать победу, как и всегда должно быть в "Шахтере", и приложим все усилия для того, чтобы достичь такого результата. Стремимся играть в своём стиле и придерживаться собственной философии. Думаю, завтра мы уйдём с поля с тремя очками, показав также высочайший уровень футбола, который мы стараемся создать" Педриньо, футболист "Шахтера"

Когда и где смотреть матч?

Матч второго тура Лиги чемпионов – "Шахтер" против АЕКа – состоится сегодня, 14 октября, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию матча покажет MEGOGO.