Первая гонка Кубка мира по биатлону завершилась грандиозной сенсацией. Где Украина
Соревнование стартовало в Финляндии
Американский биатлонист Кэмпбелл Райт сенсационно выиграл мужскую индивидуальную гонку на 20 км на стартовом этапе Кубка мира сезона 2026/27 в финском Контиолахти. 24-летний спортсмен впервые в карьере поднялся на высшую ступень подиума соревнований, опередив ближайшего соперника более чем на 80 секунд.
Кэмпбелл Райт финишировал первым.
Источник: Кадр из трансляции
Райт преодолел дистанцию за 46 минут 29,8 секунды. Американец не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах (0+0+0+0) и показал лучший результат среди всех участников.
Второе место занял немец Юстус Штрелов. Он также закрыл все мишени на трех рубежах, но один раз промахнулся на второй стрельбе и уступил победителю 1 минуту 20,1 секунды.
Третьим финишировал норвежец Ветле Шостад Кристиансен с двумя промахами и отставанием 1:23,2. Его соотечественник Стурла Холм Легрейд расположился на четвертой позиции, проиграв Райту 1:25,3.
Первая десятка.
Источник: IBU
Для американской сборной этот результат стал одним из наиболее значимых достижений последних лет в мужском биатлоне. Райт родился в Новой Зеландии и до осени 2023 года представлял эту страну. Впоследствии он сменил спортивное гражданство и стал выступать за США.
Кэмпбелл Райт
Несмотря на два серебра чемпионата мира и призовые места на этапах Кубка мира, до гонки в Контиолахти он ни разу не побеждал на взрослом уровне.
Как выступила Украина
Лучшим среди украинских биатлонистов стал Виталий Мандзин, занявший 18-е место. Он допустил три промаха на четырех огневых рубежах (0+1+1+1) и проиграл победителю 3 минуты 27,8 секунды.
Результаты гонки
Дмитрий Пидручный финишировал 81-м с семью промахами (0+3+2+2). Его отставание от Райта составило 8 минут 11,3 секунды.
Денис Насико занял 82-ю позицию. Украинец допустил пять промахов (0+1+3+1) и уступил американцу 8 минут 53,2 секунды.
Антон Дудченко завершил гонку на 89-м месте с пятью незакрытыми мишенями (0+2+0+3). Его отставание составило 9 минут 23,1 секунды.
Антон Дудченко
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