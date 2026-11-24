Переписал историю чемпионатов мира и как дома в НБА: воспитанники "Мавп" в составе сильнейших клубов планеты и лидеры сборной

В ночь на 23 ноября невероятный матч в НБА провел украинский атакующий защитник "Юты Джаз" Святослав Михайлюк, набрав в поединке с "Даллас Маверикс" рекордные для себя 39 очков! Михайлюк – воспитанник школы "Черкасских Мавп", которая дала нашему баскетболу и национальной команде целую плеяду талантливых игроков. Среди них и те, кто помогает сборной отобраться на чемпионат мира-2027 и выйдет на площадку на этой неделе против Португалии и Черногории.

Приглашаем болельщиков прийти и поддержать сборную Украины 26 ноября в Матозинюше (начало в 21:00 по Киеву и 19:00 – по местному времени) и 29 ноября на номинально домашнем паркете в Риге (начало в 18:30).

Идея создания профессионального баскетбольного клуба в Черкассах возникла у директора Черкасского ДОКа Сергея Одарича и его бизнес-партнера, мецената и будущего президента ФБУ Михаила Бродского в 2003 году. И в тот момент, когда они готовились воплотить ее в жизнь, с просьбой о финансировании обратились представители недавно созданной в городе команды "Спасатель". После содержательных переговоров стороны пришли к согласию, и уже 29 января 2004-го на базе "спасателей" был зарегистрирован новый клуб "Черкассы". А сезон-2004/2005 баскетбольная команда начала под названием "Черкасские Мавпы".

Президент ФБУ Михаил Бродски... Источник: Черкасские Обезьяны Развернуть

ПЕРВЫЙ ИЗ ЧЕРКАСС В НБА. Первым представителем "Мавп" в НБА стал центровой Кирилл Фесенко, которого в 2007 году пригласили в сильнейшую лигу мира. Да, он не был воспитанником черкасского баскетбола, но сумел раскрыться в форме команды из Среднего Поднепровья. Кирилл стал пятым отечественным игроком, которого пригласили в Национальную баскетбольную ассоциацию, и проложил дорогу в Америку для своих преемников.

За почти пять лет за океаном украинский бигмен защищал цвета "Юты Джаз" и "Индианы Пэйсерс". После возвращения из-за океана Фесенко выступал за ведущие европейские клубы, был капитаном сборной Украины, в том числе на Евробаскете-2015.

Кирилл Фесенко в НБА

Кирилл Фесенко в сборной Украины. Источник: ФБУ

КОМАНДА-96. Но в Черкассах очень хотели строить чемпионскую команду именно на своих воспитанниках, и невероятно талантливую молодежь смог собрать в своем коллективе "Черкасские Обезьяны-96" тренер Максим Михельсон. Состав, в котором играли Святослав Михайлюк, Александр Кобец, Максим Мирошниченко, Никита Воевода и Никита Руслов под руководством Михельсона пять раз становился чемпионом Украины и завоевывал награды юношеской Евролиги. А позднее они стали лидерами национальных команд разных возрастов.

Воспитанники "Мавп" вели за собой сборную Украины на домашнем Евробаскете-2013 (U-16) и вошли в десятку лучших, а Михайлюк попал в символическую сборную турнира и стал вторым по результативности игроком первенства! Наверное, именно тогда его звезда засияла в полную силу. В сезоне 2013-2014 главную команду клуба, кроме Михайлюка, пополнили Кобец, Руслов и Воевода, которые еще выступали за сборные до 16 и до 18 лет.

Юный Святослав Михайлюк. Источник: Черкасские Обезьяны

А в 2014 году воспитанник "Черкасских Мавп" переписал историю чемпионатов мира, когда известный американский тренер "сине-желтых" Майк Фрателло пригласил Михайлюка на баскетбольный мундиаль в Испанию. 31 августа он дебютировал в составе сборной Украины в матче против Финляндии в возрасте всего 17 лет и 52 дней и стал самым молодым игроком в истории мировых первенств, побив рекорд самого Арвидаса Сабониса.

ИЗ "МАВП" В ЧЕМПИОНЫ НБА. В Испании Михайлюк не просто засветился на площадке, но и запомнился болельщикам и специалистам. Целый ряд университетов США хотели видеть украинского атакующего защитника в своих рядах. Святослав выбрал программу "Канзаса", где провел четыре года, а в сезоне-2017/2018 вышел в финал Мартовского безумия NCAA.

Сайт университета Канзаса. Источник: ФБУ

Михайлюк в свое время выступал за Лейкерс

Следующим шагом для Свята стали драфт НБА-2018 и исторический для черкасского баскетбола двухлетний контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на сумму 4,6 миллиона долларов. Но прорыв Михайлюка состоялся уже в составе "Детройта" в сезоне-2019/2020, когда из игрока ротации он превратился в одну из ключевых фигур "Пистонс" – из 56 матчей 27 провел в стартовой пятерке и имел среднюю статистику 9 очков, 1,9 подбора и 1,9 передачи за игру. И даже принял участие в звездном уикенде как участник Матча восходящих звезд. Святослав вышел играть в кроссовках с изображением логотипа "Черкасских Мавп" и гербом Украины и получил свои 16 минут славы.

Святослав Михайлюк

Знаковым стал переход Михайлюка в "Бостон Селтикс", с которыми в июне 2024 года он осуществил одну из своих мечт и стал чемпионом НБА – вторым среди представителей нашей страны. И вот в минувшие выходные воспитанник черкасской школы поднял личную планку и установил рекорд результативности среди украинцев в истории Национальной ассоциации – в противостоянии регулярного чемпионата с "Даллас Маверикс" (114:116) он набрал 39 очков!

Святослав Михайлюк. Источник: instagram.com/sviat_10

Святослав Михайлюк. Источник: instagram.com/sviat_10

Конечно, Святослав является и лидером национальной команды. Он участвовал в Евробаскете 2022 года и помог "сине-желтым" выйти в плей-офф, где наша команда уступила Польше. Но стал лучшим бомбардиром Украины на турнире, набирая 17 очков, а также делал 5 подборов и 2,8 передачи за встречу. А летом сыграл два окна в квалификации к ЧМ-2027, набирая в среднем 23,5 балла за игру.

Святослав Михайлюк. Источник: ФИБА

Михайло Бродский с Михайлюко... Развернуть

ДВОЙНАЯ ЗАЯВКА В АМЕРИКЕ. Среди тех, кто сегодня является лидерами сборной Украины, еще два звездных воспитанника "Черкасских Мавп" – Дмитрий Скапинцев и Иван Ткаченко, которые стали открытием украинского юношеского баскетбола еще в сезоне-2014/2015. В 2014-м они вместе с партнерами совершили исторический прорыв для "сине-желтых" на Евробаскете U-18, подняв сборную в дивизион "А" благодаря своему континентальному "серебру". Кстати, в символическую пятерку турнира входил Александр Кобец, а Михайлюк получил звание MVP.

Скапинцев и Ткаченко в игре... Источник: ФБУ Развернуть

Иван Ткаченко в Суперлиге. Источник: ФБУ

Летом 2019-го Иван Ткаченко в составе сборной Украины стал серебряным призером Всемирной Универсиады в Неаполе, где наша команда уступила только США. А в октябре Ткаченко вместе с Никитой Русловым в составе национальной команды 3х3 завоевали "серебро" чемпионата мира U-23.

И если Ткаченко связал свою жизнь с чемпионатом Украины, то Дмитрий Скапинцев получил свой шанс в Америке. 23 октября 2022 года центровой подписал контракт с командой из G-лиги "Вестчестер Никс", которая является фарм-клубом представителя НБА – "Нью-Йорк Никс". А в декабре 2023 года Дмитрий подписал двусторонний контракт с "Нью-Йорком", что стало звездным моментом его карьеры.

Дмитрий Скапинцев. Источник: ФБУ

А уже 23-24 декабря 2023 года произошел исторический момент для черкасского баскетбола, поскольку два воспитанника "Мавп" – Михайлюк и Скапинцев – были заявлены на матчи НБА в один день. И если Святослав не получил игрового времени в составе "Бостона" против "Клипперс", Дмитрий впервые вышел на площадку в майке "Никс" против "Милуоки Бакс" (111:130) и стал девятым украинцем в истории, принимавшим участие в матчах НБА. Сейчас Скапинцев вернулся в Европу и выступает в одном из сильнейших чемпионатов континента – испанском, защищая цвета "Лейма Коруньи".

Дмитрий Скапинцев в матче чемпионата Испании. Источник: ФБУ

Скапинцев, Михайлюк и Ткаченко сейчас являются лидерами сборной, и в летние окна сделали все, чтобы Украина вышла во второй раунд квалификации чемпионата мира-2027 с хорошим показателем и возглавила свою группу. К сожалению, на этой неделе мы увидим только Скапинцева, поскольку Святослав начал новый сезон в НБА и сейчас не может прилететь, чтобы помочь "сине-желтым", а Ткаченко получил травму.