"Ловушка". Чисора раскрыл подставу от Усика

Британский боксер Дерек Чисора (36-14, 23 КО) раскритиковал изменения в тренерском штабе бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (30-4, 27 КО). По мнению Чисоры, сотрудничество с окружением Александра Усика могло навредить британцу, поскольку вместо прежних специалистов с ним стали работать другие тренеры.

Во время обсуждения проблем Джошуа британский спортивный журналист и эксперт по боксу Джек Каллен назвал эту ситуацию "ловушкой". Он признался, что поначалу тоже считал сотрудничество Энтони с представителями команды Усика хорошим решением.

"Я тоже попался в эту ловушку. Увидел, как он тренируется с ними, и подумал: "Это здорово. Как круто!"" , – сказал Каллен.

Чисора объяснил, что, по его мнению, Джошуа не получил полноценную команду специалистов высшего уровня. Боксер заявил, что прежний тренерский штаб был уволен, а его место заняли знакомые Усика.

"Ему дали "команду Б", пытаясь выдать ее за "команду А". А "команду А" уволили", – заявил Чисора.

Каллен и Чисора. Источник: Кадр из видео

По словам британца, проблема заключалась также в попытках изменить привычный стиль Джошуа. Чисора считает, что Энтони эффективнее действует, когда использует силу своих ударов и оказывает давление на соперника, а не пытается перестраивать манеру ведения боя.

Чисора также высказался о возможном поединке Джошуа с Тайсоном Фьюри. Он считает, что у Энтони достаточно мощи, чтобы завершить бой досрочно, если тот с первых раундов перейдет к активным атакам.

"Все зависит от тебя и от того, как ты проведешь этот бой и как его выиграешь. У тебя столько мощи в руках. Этот поединок может продлиться 12 раундов или закончиться за пять", – заявил Чисора.

Дерек Чисора. Источник: Кадр из видео

По его прогнозу, если Джошуа будет атаковать и использовать преимущество в силе удара, он способен победить Фьюри за четыре или шесть раундов. Если же британец позволит сопернику спокойно работать на дистанции, поединок может затянуться.

Олександр Усик.

Чисора также положительно оценил возвращение Джошуа к тренировкам под руководством Бена Дэвисона. При этом он подчеркнул, что исход встречи будет зависеть от тактики Энтони и того, насколько эффективно он использует свои сильные стороны.