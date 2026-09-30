"Бумажный чемпион": россиянина Гассиева унизили напоминанием о поступке Усика

Американский супертяж Джаррелл Миллер (27-1-2, 22 КО) унизительно высказался о россиянине Мурате Гассиеве (34-2, 27 КО), который стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) благодаря отказу от всех титулов Александра Усика (25-0, 16 КО). Боксер из США выразил готовность подраться с уроженцем Владикавказа и отобрать у него пояс.

Об этом Миллер заявил в интервью изданию Ring Magazine. 38-летний уроженец Нью-Йорка подчеркнул, что Гассиев совершенно несправедливо стал считаться полноценным чемпионом мира в королевском дивизионе, а поединок против россиянина назвал легкой прогулкой.

Мурат Гассієв. Источник: Instagram Мурата Гассієва

"Он – бумажный чемпион. Я очень скоро отберу у него этот титул. Мне не о чем беспокоиться в бою с ним. Он не природный тяжеловес. Для меня он по-прежнему крузер. К тому же, ему еще не приходилось драться с таким соперником, как я. Я крупный парень, и у меня потрясающая выносливость. Я надеру ему задницу. Не поймите меня неправильно: я не недооцениваю его. Я вообще никого не недооцениваю. Но я просто знаю: когда я в своей лучшей форме, никто из них не сможет меня победить, включая Гассиева", – сказал Миллер.

Джарелл Міллер Источник: Ring Magazine

Отметим, что Гассиев был понижен в чемпионском статусе WBA после того, как был назначен бой Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО). Это вызвало возмущение россиянина , который пригрозил ассоциации разборками.

Джошуа та Ф'юрі битимуться 11 грудня. Источник: Matchroom Boxing

Олександр Усик із чемпіонськими поясами.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-владелец титулов в дивизионе Тайсон Фьюри официально достигли соглашения о проведении боя. Противостояние, которое называют боем за звание короля Великобритании, состоится 11 декабря.