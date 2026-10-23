Овертайм во Франковске и дебютная победа: результаты Суперлиги GGBET 23 октября

В баскетбольной Суперлиге GGBET 23 октября прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Четыре встречи подарили болельщикам много невероятных эмоций и интересных результатов.

Самым напряженным оказалось противостояние в Ивано-Франковске, где местной "Прикарпатью-Говерле" и "Харьковским Соколам" не хватило основных 40 минут, чтобы определить победителя. Гости имели преимущество после большого перерыва, но провалили третью четверть, в которой забили лишь восемь очков. "Соколятам" удалось спастись в решающем периоде и перевести матч в овертайм, где они дожали соперника – 73:69.

Также следует отметить первую победу в сезоне "Нико-Баскета". Дебютанты Суперлиги в очном противостоянии аутсайдеров таблицы одолели на своем паркете "Волынь". В свою очередь, "Черкаськи Мавпы" дома проиграли "Ривне", а "Киев-Баскет" убедительно победил на выезде команду из Хмельницкого.

"Черкаськи Мавпы" – "Ривне-Dream-ОШВСМ" – 64:76 (18:26, 14:22, 17:22, 15:6)

"Нико-Баскет" – "Волынь" – 92:81 (22:26, 25:18, 22:15, 23:22)

"Прикарпатье-Говерла" – "Харьковские Соколы" – 69:73 (15:21, 12:15, 22:8, 13:18, 7:11)

"Хмельницкий" – "Киев-Баскет" – 51:72 (22:12, 7:13, 11:22, 11:25)