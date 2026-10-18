Официально. Киевское "Динамо" уволило главного тренера

Источник: Динамо от Шурика

Игорь Костюк покидает пост главного тренера "Динамо". Руководство столичного клуба приняло решение о прекращении сотрудничества со специалистом.

Исполняющим обязанности главного тренера киевлян назначен польский тренер Мацей Кендзерек. Перед новым наставником стоит задача стабилизировать результаты команды в ближайших матчах, пока руководство занимается поисками постоянного тренера.

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